В Китае выздоровели cвыше 76% зараженных коронавирусом

Всего эпидемия унесла жизни уже 3 158 человек, смертность в среднем по стране составила 3,9%

В последнее время эпидемиологическая ситуация в Китае улучшается, за последние сутки по всей стране было выявлено лишь 24 новых случая заражения, из которых десять случаев были завозными из других стран, еще 13 зарегистрированы в провинции Хубэй.