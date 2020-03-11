В Китае выздоровели cвыше 76% зараженных коронавирусом

ПЕКИН, 11 мар — РИА Новости. Свыше трех четвертей всех заразившихся новым типом коронавируса в Китае вылечились и были выписаны, в больницах остаются около 16 тысяч пациентов, свидетельствуют данные госкомитета по вопросам здравоохранения КНР.
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в материковом Китае достигло 80 778 человек, из них 61 475 излечились и были выписаны из больниц, что составляет 76,1% от общего числа заболевших. В больницах находятся еще 16 145 человек, из них 4 492 в тяжелом состоянии.
8 февраля, 14:35Скорость распространения нового коронавируса
Всего с начала эпидемии по всему Китаю без учета провинции Хубэй зарегистрировано 13 тысяч случаев заражения, из них — 112 с летальным исходом, смертность составила 0,86%. В самой провинции Хубэй, очаге эпидемии, было выявлено 67 773 случая заражения, 2959 человек скончались, смертность составила 4,49%. В очаге эпидемии городе Ухань смертность составила 4,85%.
Всего эпидемия унесла жизни уже 3 158 человек, смертность в среднем по стране составила 3,9%
В последнее время эпидемиологическая ситуация в Китае улучшается, за последние сутки по всей стране было выявлено лишь 24 новых случая заражения, из которых десять случаев были завозными из других стран, еще 13 зарегистрированы в провинции Хубэй.