На Ямайке зафиксировали первый случай коронавируса

МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Первый случай заражения новым типом коронавируса зафиксирован на Ямайке, сообщается на сайте министерства здравоохранения страны.
"Ямайка сегодня зафиксировала первый случай коронавируса, который был завезен (в страну)", - говорится в сообщении.
По данным министерства, пациентом является гражданка Ямайки, которая приехала из Великобритании 4 марта. Сообщается, что 9 марта она обратилась в органы здравоохранения, после чего была изолирована.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19. Новым коронавирусом в мире заражены уже более 100 тысяч человек, скончались около 4 тысяч, большинство выздоровели.
28 января, 11:11Карта распространения нового коронавируса