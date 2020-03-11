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2020-03-11T05:26+0300
https://ria.ru/20200311/1568411055.html
Запущенный Россией стеклянный спутник не внесен в реестр ООН
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РИА Новости

Запущенный Россией стеклянный спутник не внесен в реестр ООН

05:26 11.03.2020
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© Минобороны РФПуск ракеты-носителя легкого класса "Рокот" с блоком космических аппаратов связи "Гонец-М" и юстировочным космическим аппаратом "Блиц-М" с космодрома Плесецк
Пуск ракеты-носителя легкого класса Рокот с блоком космических аппаратов связи Гонец-М и юстировочным космическим аппаратом Блиц-М с космодрома Плесецк
© Минобороны РФ
Пуск ракеты-носителя легкого класса "Рокот" с блоком космических аппаратов связи "Гонец-М" и юстировочным космическим аппаратом "Блиц-М" с космодрома Плесецк
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Космический аппарат научного назначения "Блиц-М", запущенный в декабре 2019 года, не был включен Россией в перечень орбитальных объектов, подаваемый в ООН, хотя выведенные вместе с ним одной ракетой-носителем спутники серии "Гонец-М" в этот список вошли и были зарегистрированы, информация о нынешнем местонахождении "Блица-М" официально не сообщалась, следует из документа, размещенного на сайте управления ООН по космическому пространству UNOOSA.
Согласно сообщению Минобороны РФ, стеклянный сферический аппарат "Блиц-М" был запущен с космодрома Плесецк на ракете "Рокот" 27 декабря. Ракета вывела разгонный блок "Бриз-КМ" в связке с тремя спутниками связи "Гонец-М" и "Блицем-М" на орбиту.
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В соответствии с Конвенцией о регистрации объектов, запускаемых в космическое пространство, все страны ООН обязаны подавать список всех запущенных спутников за отчетный период. В таком списке указывается национальный регистрационный номер объекта, название спутника, ракета и место запуска, дата запуска, основные параметры орбиты и общее назначение спутника.
Согласно документам российского постпредства при ООН (вербальная нота ST/SG/SER.E/925), опубликованным на сайте UNOOSA, Россия зарегистрировала выведение на орбиту только трех спутников "Гонец-М", но не зарегистрировала спутник "Блиц-М".
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Аналогичная ситуация сложилась в октябре 2005 года со спутником "Можаец-5". Тогда в российской вербальной ноте ST/SG/SER.E/496 от 14 августа 2006 года этот спутник тоже не числился. Как сообщали тогда Космические войска Вооруженных сил России, спутник не отделился от ракеты "Космос-3М" из-за сбоя в алгоритме отделения. Поэтому спутник не стали регистрировать в реестре ООН по космическим аппаратам.
В то же время в каталоге космических объектов, доступном на специализированном сайте ВВС США space-track.org, по итогам пуска ракеты "Рокот" спутник "Блиц-М" тоже не указан. Всего американские военные видят пять объектов под номерами от 44905 до 44909. Один из них идентифицирован как блок "Бриз-КМ". Остальные четыре объекта пока не идентифицированы. При этом все четыре объекта маневрируют. Однако известно, что у "Гонцов-М" есть двигатели для коррекции орбиты, а у "Блица-М" - нет, поэтому "Блиц-М" не может являться одним из этих четырех маневрирующих объектов.
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Сферический спутник "Блиц-М" должен использоваться в качестве цели для калибровки наземных лазерных и радиотехнических станций, следящих за космическими объектами, помощи в определении параметров вращения планеты и уточнения гравитационного поля Земли.
Планировалось, что новый "спутник-шар" продолжит работу уничтоженного "космическим мусором" около 10 лет назад аналогичного российского аппарата. Спутник "Блиц" был выведен на орбиту в сентябре 2009 года. В январе 2013 года он столкнулся с одним из обломков китайского метеорологического спутника Fengyun-1С. Обломки образовались после испытания Китаем в 2007 году противоспутникового оружия, которым они сбили собственный метеоспутник.
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Хочу стать космонавтомРоссияПлесецк (космодром)ВВС СШАМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)ООН
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