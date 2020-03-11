Счетная палата оценила трансферты из бюджета на культуру в регионах

"Расходы в бюджетах регионов на культуру составляют порядка 4%. Понятно, что эта сумма, небольшая. То, что добавляет федеральный бюджет – также незначительно, поскольку субсидии как бы размыты в целом по всем регионам России. Поэтому каких-то кардинальных позитивных изменений за 2017-2019 годы в сфере культуры не произошло", - цитирует ведомство аудитора Сергея Штогрина.

Основные нарушения по данным аудиторов были выявлены в Московской области. Так, заключенные в 2018-2019 годах соглашения на предоставление субсидий муниципальным и областным театрам не в полной мере соответствовали нормативным правовым актам региона. Также в документах не были прописаны целевые показатели результативности использования субсидий. Отчеты о расходах бюджета Московской области и о достижении значений показателей результативности предоставлялись с опозданием на 45 дней - 14 месяцев.