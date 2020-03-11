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Счетная палата оценила трансферты из бюджета на культуру в регионах
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РИА Новости

Счетная палата оценила трансферты из бюджета на культуру в регионах

05:17 11.03.2020 (обновлено: 10:21 11.03.2020)
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкЗдание Счетной палаты РФ на Зубовской улице в Москве
Здание Счетной палаты РФ на Зубовской улице в Москве
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
Здание Счетной палаты РФ на Зубовской улице в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Ежегодные трансферты из бюджета на культуру в регионах не изменили ситуацию в этой сфере, говорится в отчете Счетной палаты по итогам проверки использования средств федерального бюджета, предоставленных субъектам РФ на поддержку культуры за 2017-2019 годы.
"Расходы в бюджетах регионов на культуру составляют порядка 4%. Понятно, что эта сумма, небольшая. То, что добавляет федеральный бюджет – также незначительно, поскольку субсидии как бы размыты в целом по всем регионам России. Поэтому каких-то кардинальных позитивных изменений за 2017-2019 годы в сфере культуры не произошло", - цитирует ведомство аудитора Сергея Штогрина.
По итогам проверки Счетная палата отметила невысокий уровень освоения субсидий на мероприятия проекта "Культурная среда" в проверяемых регионах: субсидии на региональные проекты освоены в среднем только наполовину. "Исполнение региональных проектов на 1 декабря 2019 года было небольшим, что вызывает риски их неисполнения. В Московской области – 44,5% освоенных средств, в Ростовской - 53,9%", - подчеркнул он.
Основные нарушения по данным аудиторов были выявлены в Московской области. Так, заключенные в 2018-2019 годах соглашения на предоставление субсидий муниципальным и областным театрам не в полной мере соответствовали нормативным правовым актам региона. Также в документах не были прописаны целевые показатели результативности использования субсидий. Отчеты о расходах бюджета Московской области и о достижении значений показателей результативности предоставлялись с опозданием на 45 дней - 14 месяцев.
Здание Счетной палаты РФ
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КультураСчетная палата РФМосковская область (Подмосковье)Экономика
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