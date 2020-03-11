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Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
2020-03-11T07:40+0300
https://ria.ru/20200311/1568410974.html
Мировые цены на нефть растут более чем на 3%
https://cdn25.img.ria.ru/images/105087/69/1050876960_0:0:2500:1407_1036x0_80_0_0_7385402a24e58c570ecfbd286c6fc31b.jpg
РИА Новости

Мировые цены на нефть растут более чем на 3%

05:16 11.03.2020 (обновлено: 07:40 11.03.2020)
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© AP Photo / Richard DrewРабота биржи
Работа биржи
© AP Photo / Richard Drew
Работа биржи. Архивное фото
МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Мировые цены на нефть продолжают восстанавливаться после падения в понедельник, рост цен уже превышает 3%, Brent дорожает больше чем на 4%, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 05.13 мск цена майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 4,03%, до 38,72 доллара за баррель. Стоимость апрельских фьючерсов на нефть марки WTI поднималась на 3,26% до 35,48 доллара за баррель.

Ситуация на рынке нефти

В понедельник цены на нефть обрушились более чем на 30% на фоне распада сделки ОПЕК+. Нефть марки Brent достигла минимума с января 2016 года, WTI — с февраля 2016 года. Во вторник цены начали восстанавливаться и в ходе торгов котировки росли более чем на 10%.
Инвесторы также обратили внимание на то, что нефтяные компании США готовы сократить издержки в ответ на снижение цен на нефть. Так, во вторник о таком решении сообщила Occidental Petroleum.
"Была практически незамедлительная реакция от американских компаний, добывающих нефть, что, вероятно, приведет к снижению добычи нефти США в ближайшие месяцы" — отметил партнер Again Capital LLC Джон Килдуфф, чьи слова приводит агентство Рейтер.
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЦены на нефтьОПЕКBrentЭкономика
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