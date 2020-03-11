Мировые цены на нефть растут более чем на 3%

По состоянию на 05.13 мск цена майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 4,03%, до 38,72 доллара за баррель. Стоимость апрельских фьючерсов на нефть марки WTI поднималась на 3,26% до 35,48 доллара за баррель.