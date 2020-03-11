Дебаты кандидатов в президенты США от демократов пройдут без зрителей

ВАШИНГТОН, 11 мар – РИА Новости. Следующие телевизионные дебаты кандидатов в президенты от Демократической партии США пройдут без зрителей в зале из-за угрозы коронавируса, сообщает в среду телеканал NBC со ссылкой на Национальный комитет Демократической партии.
Дебаты должны пройти в воскресенье в Аризоне.
Обычно это мероприятие в большом зале, где присутствуют зрители. Несколько ведущих сидят напротив стоящих на сцене за кафедрами кандидатами в президенты и задают им вопросы. Те имеют определенное время на ответ.
Для того чтобы попасть на дебаты, кандидаты должны набрать определенный уровень поддержки в опросах общественного мнения накануне их проведения. В Аризоне, скорее всего, на сцену выйдут только лидеры гонки Джо Байден и Берни Сандерс. Зрителей не будет в зале из-за опасений в связи с коронавирусом.
Ранее Байден и Сандерс по тем же соображениям отменили проведение митингов по итогам праймериз в шести штатах во вторник.