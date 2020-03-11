Италия попросила Китай о помощи в борьбе с коронавирусом

"Эпидемиологическая ситуация в Италии сейчас крайне тяжелая. Италия внимательно изучает успешный опыт Китая в борьбе с эпидемией", — сказал он.

В Италии зафиксированы более десяти тысяч случаев заражения новым типом коронавируса, 1004 человека уже выздоровели, 631 скончался.

Всего в мире Covid-19 заражены уже более 100 тысяч человек, большинство выздоровели, скончались около четырех тысяч.