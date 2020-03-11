Италия попросила Китай о помощи в борьбе с коронавирусом

ПЕКИН, 11 мар — РИА Новости. Италия испытывает острую нехватку медицинских товаров из-за распространения Covid-19 и надеется, что Китай сможет оказать помощь, заявил глава МИД республики Луиджи Ди Майо в телефонном разговоре с министром иностранных дел КНР Ван И.
"Эпидемиологическая ситуация в Италии сейчас крайне тяжелая. Италия внимательно изучает успешный опыт Китая в борьбе с эпидемией", — сказал он.
Ди Майо добавил, что китайские эмигранты в Италии играют активную роль в работе по борьбе с распространением заболевания, итальянская сторона и дальше будет всеми силами заботиться об их безопасности и здоровье.
В Италии зафиксированы более десяти тысяч случаев заражения новым типом коронавируса, 1004 человека уже выздоровели, 631 скончался.
Всего в мире Covid-19 заражены уже более 100 тысяч человек, большинство выздоровели, скончались около четырех тысяч.