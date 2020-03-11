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2020-03-11T09:05+0300
https://ria.ru/20200311/1568410844.html
Италия попросила Китай о помощи в борьбе с коронавирусом
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РИА Новости

Италия попросила Китай о помощи в борьбе с коронавирусом

05:01 11.03.2020 (обновлено: 09:05 11.03.2020)
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© REUTERS / Jennifer LorenziniЛюди в защитных масках во Флоренции, Италия
Люди в защитных масках во Флоренции, Италия
© REUTERS / Jennifer Lorenzini
Люди в защитных масках во Флоренции, Италия
ПЕКИН, 11 мар — РИА Новости. Италия испытывает острую нехватку медицинских товаров из-за распространения Covid-19 и надеется, что Китай сможет оказать помощь, заявил глава МИД республики Луиджи Ди Майо в телефонном разговоре с министром иностранных дел КНР Ван И.

"Эпидемиологическая ситуация в Италии сейчас крайне тяжелая. Италия внимательно изучает успешный опыт Китая в борьбе с эпидемией", — сказал он.

Ди Майо добавил, что китайские эмигранты в Италии играют активную роль в работе по борьбе с распространением заболевания, итальянская сторона и дальше будет всеми силами заботиться об их безопасности и здоровье.
В Италии зафиксированы более десяти тысяч случаев заражения новым типом коронавируса, 1004 человека уже выздоровели, 631 скончался.
Всего в мире Covid-19 заражены уже более 100 тысяч человек, большинство выздоровели, скончались около четырех тысяч.
Впервые вспышка коронавируса была зафиксирована в декабре в китайском Ухане. В Европе наиболее серьезное распространение он получил в Италии, непростая ситуация складывается также во Франции и Германии.
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Вчера, 03:51
Китай готов направить в Италию экспертов для борьбы с коронавирусом
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Коронавирус Covid-19Распространение нового коронавирусаЛуиджи Ди МайоВан И (политик)МИД ИталииКитайИталияВ мире
Популярные комментарии
Вот так. Европа просит помощи у Китая в поставках медицинских товаров. Круто.
11 марта, 08:31
Vyacheslav Bushuev
1621000
Демократия (болтовня) и борьба с вирусом несовместимы.
11 марта, 09:11
MMz
1350001
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