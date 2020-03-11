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Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
2020-03-11T05:02+0300
https://ria.ru/20200311/1568410811.html
Нефть марки WTI дорожала более чем на 3%
https://cdn23.img.ria.ru/images/153051/34/1530513475_0:252:5760:3492_1036x0_80_0_0_7d31408ffa703683ef80b1cf4f85b353.jpg
РИА Новости

Нефть марки WTI дорожала более чем на 3%

04:51 11.03.2020 (обновлено: 05:02 11.03.2020)
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© AP Photo / Richard DrewТрейдер на бирже
Трейдер на бирже
© AP Photo / Richard Drew
Трейдер на бирже. Архивное фото
МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Мировые цены на нефть продолжают восстанавливаться после падения в понедельник, стоимость нефти WTI поднимается уже более чем на 3%, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 04.39 мск цена майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 1,61%, до 38,55 доллара за баррель. Стоимость апрельских фьючерсов на нефть марки WTI поднималась на 2,65%, до 35,27 доллара за баррель. Минутами ранее показатель рос более чем на 3%, до 36,3 доллара за баррель.
В понедельник цены на нефть обрушились более чем на 30% на фоне распада сделки ОПЕК+. Нефть марки Brent достигла минимума с января 2016 года, WTI — с февраля 2016 года. Во вторник цены начали восстанавливаться и в ходе торгов котировки росли более чем на 10%.
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЦены на нефтьWTI (нефть)ОПЕКBrentЭкономика
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