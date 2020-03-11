В США заявили, что уровень насилия со стороны талибов остается высоким

"Несмотря на признаки прогресса, уровень насилия со стороны "Талибана" по-прежнему высок. Мы ожидаем, что "Талибан" будет придерживаться своих обязательств снизить уровень насилия, чтобы позволить освобождению заключенных пройти гладко, а мирному процессу идти успешно", - написал он в своем Twitter .

США начали сокращать численность войск в Афганистане, заявляют в Пентагоне. Полковник запаса Владимир Кошелев прокомментировал в эфире радио Sputnik это заявление.

Свежо предание. Эксперт о намерении США сократить войска в Афганистане США начали сокращать численность войск в Афганистане, заявляют в Пентагоне. Полковник запаса Владимир Кошелев прокомментировал в эфире радио Sputnik это заявление.

По его словам, в случае выполнения это станет существенным шагом к миру.

Как говорится в опубликованном в среду на сайте госдепартамента заявлении, "Талибан" предпринял шаги по снижения нападения на силы коалиции и в городах, однако "они убивают слишком много афганцев в провинции".