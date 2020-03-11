В США заявили, что уровень насилия со стороны талибов остается высоким

ВАШИНГТОН, 11 мар – РИА Новости. Несмотря на признаки прогресса, уровень проявлений насилия со стороны радикального движения "Талибан" в Афганистан по-прежнему высок, заявил в среду спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад.
"Несмотря на признаки прогресса, уровень насилия со стороны "Талибана" по-прежнему высок. Мы ожидаем, что "Талибан" будет придерживаться своих обязательств снизить уровень насилия, чтобы позволить освобождению заключенных пройти гладко, а мирному процессу идти успешно", - написал он в своем Twitter.
Ранее президент Афганистана Ашраф Гани подписал указ о помиловании и освобождении пленных талибов.
"Президент Гани издал сегодня вечером указ об освобождении 5000 заключенных талибов начиная с субботы по представленному "Талибаном" списку. "Талибан" ранее согласился выпустить до тысячи заключенных со стороны афганских властей. Я призываю обе стороны немедленно начать переговоры о деталях по этому вопросу в Дохе, Катар", - написал Халилзад.
По его словам, в случае выполнения это станет существенным шагом к миру.
Как говорится в опубликованном в среду на сайте госдепартамента заявлении, "Талибан" предпринял шаги по снижения нападения на силы коалиции и в городах, однако "они убивают слишком много афганцев в провинции".
"Это должно измениться", - сказано в документе.
Ранее на церемонии в Катаре США и "Талибан" подписали первое за более чем 18 лет войны соглашение о мире, которое предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога в марте после сделки по обмену пленными. США обязались сократить численность военнослужащих в этой стране до 8,6 тысячи. В четверг госсекретарь Майк Помпео заявил, что США уверены, что руководство "Талибана" делает все для выполнения сделки.
10 марта, 23:31Совбез ООН принял резолюцию по соглашению США и талибов