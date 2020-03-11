В Китае число жертв коронавируса достигло 3158 человек

"Государственный комитет по вопросам здравоохранения получил от 31 провинции (районов, городов центрального подчинения) информацию о 80 778 подтвержденных случаях заражения новым типом коронавируса, в том числе в настоящий момент болеют 16 145 человек (4 492 человека находятся в тяжелом состоянии), 61 475 человек выписаны из больниц, 3158 скончались", - говорится в сообщении госкомитета.