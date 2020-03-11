В Китае число жертв коронавируса достигло 3158 человек

ПЕКИН, 11 мар - РИА Новости. Число подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом в материковом Китае достигло 80 778 из них 3158 пациентов скончались, более 61 тысячи излечились и выписаны из больниц, следует из сообщения государственного комитета по здравоохранению.
"Государственный комитет по вопросам здравоохранения получил от 31 провинции (районов, городов центрального подчинения) информацию о 80 778 подтвержденных случаях заражения новым типом коронавируса, в том числе в настоящий момент болеют 16 145 человек (4 492 человека находятся в тяжелом состоянии), 61 475 человек выписаны из больниц, 3158 скончались", - говорится в сообщении госкомитета.
За последние сутки по всей стране были выявлены 24 новых случая заражения, из больниц выписали 1578 человек, скончались 22 человека (все в провинции Хубэй), зарегистрирован еще 31 случаев с подозрением на коронавирус.