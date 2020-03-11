США продлили до 15 мая разрешение на сотрудничество с Huawei

"Сегодня правительство США решило продлить временную генеральную лицензию до 15 мая 2020 года... Правило об окончании действия лицензии пересматривается - дата 1 апреля 2020 удалена и заменяется на дату 15 мая 2020 года", - отмечается там.

В документе уточняется, что сотрудничество с Huawei допускается исключительно в областях, которые не затрагивают сферы национальной безопасности.

С мая прошлого года Huawei находится в "черном списке" США, что перекрывает ей путь к покупке американских компонентов и технологий. Однако с тех пор США уже несколько раз предоставляли Huawei отсрочки по санкциям, разрешая приобретать товары американского производства для поддержания сетей и обновления программного обеспечения существующих телефонов.