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США продлили до 15 мая разрешение на сотрудничество с Huawei
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РИА Новости

США продлили до 15 мая разрешение на сотрудничество с Huawei

04:06 11.03.2020
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© РИА Новости / Геннадий МельникСтенд компании Huawei
Стенд компании Huawei
© РИА Новости / Геннадий Мельник
Стенд компании Huawei . Архивное фото
ВАШИНГТОН, 11 мар - РИА Новости. Соединенные Штаты продлевают до 15 мая срок действия лицензии для американских компаний на работу с китайским оператором Huawei, говорится в постановлении минторга США, опубликованном в федеральном регистре во вторник.

"Сегодня правительство США решило продлить временную генеральную лицензию до 15 мая 2020 года... Правило об окончании действия лицензии пересматривается - дата 1 апреля 2020 удалена и заменяется на дату 15 мая 2020 года", - отмечается там.

В документе уточняется, что сотрудничество с Huawei допускается исключительно в областях, которые не затрагивают сферы национальной безопасности.
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США обвиняют Huawei в сотрудничестве с военными и разведкой КНР и возможной слежке за клиентами и убеждают ряд стран не использовать инфраструктуру и оборудование Huawei при переходе на стандарт сотовой связи 5G. Китайская компания заявляет, что обвинения необоснованны, политически мотивированы и нарушают принципы рыночной конкуренции.
С мая прошлого года Huawei находится в "черном списке" США, что перекрывает ей путь к покупке американских компонентов и технологий. Однако с тех пор США уже несколько раз предоставляли Huawei отсрочки по санкциям, разрешая приобретать товары американского производства для поддержания сетей и обновления программного обеспечения существующих телефонов.
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