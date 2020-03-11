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Нью-йоркский автосалон перенесли с апреля на август из-за коронавируса
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РИА Новости

Нью-йоркский автосалон перенесли с апреля на август из-за коронавируса

04:03 11.03.2020
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкАвтосалон
Автосалон
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Автосалон. Архивное фото
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Международный нью-йоркский автосалон, запланированный на начало апреля, отложили до августа из-за распространения коронавируса, сообщает портал Verge со ссылкой на организаторов.
Шоу, которое должно было пройти с 10 по 19 апреля, теперь планируется открыться на пять месяцев позже.
"Мы предпринимаем чрезвычайные меры для защиты от коронавируса наших гостей, организаторов выставок и всех участников", - приводит портал слова представителя организаторов салона Марка Шинберга.
Ввиду рисков, которые несут в условиях эпидемии коронавируса массовые мероприятия, ранее были отменены автосалоны в Женеве, Пекине и Сан-Паулу.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.
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Коронавирус Covid-19Распространение нового коронавирусаНью-ЙоркАвтоВ мире
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