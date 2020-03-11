В Панаме сообщили о первой смерти от коронавируса

"Восьмого марта от осложнений, связанных с диабетом и бактериальной пневмонией, скончался 64-летний гражданин Панамы", - говорится в официальном сообщении минздрава в Twitter .

Власти страны сообщили об отмене до 7 апреля массовых мероприятий и школьных занятий в государственных школах центрального и северного регионов.

Новым коронавирусом COVID-19 в мире заражены уже более 100 тысяч человек, скончались около 4 тысяч, большинство выздоровели. Впервые вспышка коронавируса была зафиксирована в декабре в китайском Ухане. Вирус распространился более чем в 100 странах мира.