Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-03-11T03:56+0300
https://ria.ru/20200311/1568410460.html
В Панаме сообщили о первой смерти от коронавируса
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/02/11/1564863465_0:184:3072:1912_1036x0_80_0_0_91ca3a9242b9a166d535d31cde981ace.jpg
РИА Новости

В Панаме сообщили о первой смерти от коронавируса

03:56 11.03.2020
152
© REUTERS / China DailyМедицинские работники во временном госпитале для лечения пациентов с коронавирусом, в Ухане, провинция Хубэй
Медицинские работники во временном госпитале для лечения пациентов с коронавирусом, в Ухане, провинция Хубэй
© REUTERS / China Daily
Медицинские работники во временном госпитале для лечения пациентов с коронавирусом, в Ухане, провинция Хубэй
МЕХИКО, 11 мар - РИА Новости. Власти Панамы сообщили о первом погибшем от коронавируса гражданине страны и семи новых случаях заражения COVID-19.

"Восьмого марта от осложнений, связанных с диабетом и бактериальной пневмонией, скончался 64-летний гражданин Панамы", - говорится в официальном сообщении минздрава в Twitter.

По данным властей, еще у семи человек анализы показали положительный результат на коронавирус, все они граждане Панамы в возрасте 29-59 лет.
Власти страны сообщили об отмене до 7 апреля массовых мероприятий и школьных занятий в государственных школах центрального и северного регионов.
Медицинские работники
00:39
В Грузии впервые коронавирусом заразился ребенок
В настоящее время заболевание подтверждено также в Аргентине, Чили, Перу, Эквадоре, Колумбии, Парагвае, Бразилии, Мексике.
Новым коронавирусом COVID-19 в мире заражены уже более 100 тысяч человек, скончались около 4 тысяч, большинство выздоровели. Впервые вспышка коронавируса была зафиксирована в декабре в китайском Ухане. Вирус распространился более чем в 100 странах мира.
Новый коронавирус: география, симптомы и профилактика
28 января, 11:11
Карта распространения нового коронавируса
000000
Обсудить 0
Коронавирус Covid-19Распространение нового коронавирусаПанамаВ мире
Рекомендуем
Дезинфекция улицы в Пекине
В Китае число жертв коронавируса достигло 3158 человек
В Центральном госпитале города Ухань
Китай готов направить в Италию экспертов для борьбы с коронавирусом
Женщина в защитной маске на улице Токио, Япония.
В Японии число заразившихся коронавирусом достигло 1277 человек
Медицинские работники в защитных костюмах в больнице в округе Юньмэн в провинции Хубэй
В Великобритании замминистра здравоохранения заразилась коронавирусом
Автосалон
Нью-йоркский автосалон перенесли с апреля на август из-за коронавируса
Дезинфекция жилого комплекса во Внутренней Монголии
В Боливии подтвердили первые случаи заболевания коронавирусом
Медицинские работники
В Грузии впервые коронавирусом заразился ребенок
Джо Байден
Байден выиграл на праймериз в штате Мичиган, прогнозирует СМИ
Южнокорейские военные в защитном снаряжении в городе Дэгу
В Южной Корее число жертв коронавируса достигло 60 человек
Дезинфекция жилого комплекса во Внутренней Монголии
В Германии число случаев заражения коронавирусом выросло на 13,7%
Вид на Голубую мечеть через пролив Босфор в Стамбуле
В Турции подтвердили первый случай заражения коронавирусом
Мытье рук с мылом
Погоню за гигиеной назвали вредной для здоровья
Кандидат в президенты США от Демократической партии и бывший вице-президент Джо Байден
Байден выиграл праймериз в Миссисипи и Миссури, прогнозирует СМИ
Люди в защитных масках во Флоренции, Италия
Италия попросила Китая о помощи в борьбе с коронавирусом
Кибербезопасность
В Киеве блокировали деятельность группировки хакеров
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:17Счетная палата оценила трансферты из бюджета на культуру в регионах
05:16Мировые цены на нефть растут более чем на 3%
05:06Дебаты кандидатов в президенты США от демократов пройдут без зрителей
05:01Италия попросила Китая о помощи в борьбе с коронавирусом
04:51Нефть марки WTI дорожала более чем на 3%
04:49В Южной Корее число жертв коронавируса достигло 60 человек
04:44В США заявили, что уровень насилия со стороны талибов остается высоким
04:32В Японии число заразившихся коронавирусом достигло 1277 человек
04:28Байден выиграл на праймериз в штате Мичиган, прогнозирует СМИ
04:09В Китае число жертв коронавируса достигло 3158 человек
04:06США продлили до 15 мая разрешение на сотрудничество с Huawei
04:03Нью-йоркский автосалон перенесли с апреля на август из-за коронавируса
03:56В Панаме сообщили о первой смерти от коронавируса
03:51Китай готов направить в Италию экспертов для борьбы с коронавирусом
03:44Эксперт рассказал, что определит цены на нефть
03:29В Киеве блокировали деятельность группировки хакеров
03:28Названа самая уязвимая для кибермошенников категория россиян
03:27В Мехико заявили, что могут быть посредником между Москвой и Эр-Риядом
03:22Белый дом может оказать помощь энергокомпаниям, сообщает СМИ
03:18В Боливии подтвердили первые случаи заболевания коронавирусом
Лента новостейМолния