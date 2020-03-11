В Панаме сообщили о первой смерти от коронавируса

МЕХИКО, 11 мар - РИА Новости. Власти Панамы сообщили о первом погибшем от коронавируса гражданине страны и семи новых случаях заражения COVID-19.
"Восьмого марта от осложнений, связанных с диабетом и бактериальной пневмонией, скончался 64-летний гражданин Панамы", - говорится в официальном сообщении минздрава в Twitter.
По данным властей, еще у семи человек анализы показали положительный результат на коронавирус, все они граждане Панамы в возрасте 29-59 лет.
Власти страны сообщили об отмене до 7 апреля массовых мероприятий и школьных занятий в государственных школах центрального и северного регионов.
В настоящее время заболевание подтверждено также в Аргентине, Чили, Перу, Эквадоре, Колумбии, Парагвае, Бразилии, Мексике.
Новым коронавирусом COVID-19 в мире заражены уже более 100 тысяч человек, скончались около 4 тысяч, большинство выздоровели. Впервые вспышка коронавируса была зафиксирована в декабре в китайском Ухане. Вирус распространился более чем в 100 странах мира.
28 января, 11:11Карта распространения нового коронавируса