Китай готов направить в Италию экспертов для борьбы с коронавирусом

ПЕКИН, 11 мар – РИА Новости. Китай окажет гуманитарную помощь Италии и готов направить группу специалистов для оказания помощи итальянской стороне в борьбе с распространением коронавирусной инфекции COVID-19, заявил глава МИД КНР Ван И в телефонном разговоре с итальянским коллегой Луиджи ди Майо.
"Мы не забудем поддержку, которую оказала Италия Китаю в трудное для нас время во время эпидемии. Сейчас мы также готовы твердо стоять рядом с итальянским народом. Несмотря на то, что у Китая у самого сейчас большая необходимость в медицинских товарах, мы преодолеем трудности и представим Италии гуманитарную помощь в виде медицинских масок и других необходимых товаров медицинского назначения, форсируем в Италию экспорт необходимых товаров и оборудования", - заявил Ван И, слова которого приводятся на сайте МИД КНР.
Он подчеркнул, что если у итальянской стороны есть необходимость, то Китай готов направить и группу медицинской экспертов для оказания помощи в борьбе с распространением вируса.
Глава внешнеполитического ведомства также добавил, что помощь и поддержку также окажут некоторые китайские провинции и города, а также предприятия, у которых дружественные отношения с итальянской стороной.
"Я уверен, что в этой совместной борьбе отношения двух стран еще больше углубятся, а дружба между двумя народами станет еще крепче…Мы обязательно одержим победу над эпидемией", - сказал Ван И.
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