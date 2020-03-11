Китай готов направить в Италию экспертов для борьбы с коронавирусом

"Мы не забудем поддержку, которую оказала Италия Китаю в трудное для нас время во время эпидемии. Сейчас мы также готовы твердо стоять рядом с итальянским народом. Несмотря на то, что у Китая у самого сейчас большая необходимость в медицинских товарах, мы преодолеем трудности и представим Италии гуманитарную помощь в виде медицинских масок и других необходимых товаров медицинского назначения, форсируем в Италию экспорт необходимых товаров и оборудования", - заявил Ван И, слова которого приводятся на сайте МИД КНР.