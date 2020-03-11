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Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
2020-03-11T03:44+0300
https://ria.ru/20200311/1568410380.html
Эксперт рассказал, что определит цены на нефть
https://cdn21.img.ria.ru/images/104546/90/1045469059_0:69:3015:1765_1036x0_80_0_0_ccd10c6d2e9d87ec9f16b4ab55632bd2.jpg
РИА Новости

Эксперт рассказал, что определит цены на нефть

03:44 11.03.2020
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© РИА Новости / Виктор Филатов / Перейти в фотобанкНефтяные насосы
Нефтяные насосы
© РИА Новости / Виктор Филатов
Перейти в фотобанк
Нефтяные насосы . Архивное фото
ВАШИНГТОН, 11 мар – РИА Новости. Поведение цен на нефть 1 апреля, когда истекает срок действия сделки ОПЕК+ и она перестает сдерживать объемы добычи, зависит от ряда факторов, включая коронавирус, считает эксперт Института Ближнего Востока в Вашингтоне Рауф Маммадов.
"Нефть – это геополитический продукт. Так что любые значительные события, затрагивающие нефтяную индустрию, могут изменить траекторию. Однако если мы предположим, что все условия останутся прежними, то уровень снижения цены будет определяться рядом факторов, включая фактические показатели роста уровня добычи и фактический спрос, который, в свою очередь, будут зависеть от того, как будет развиваться ситуация с коронавирусом", - сказал он в среду РИА Новости.
По его мнению, нынешний кризис демонстрирует, насколько рынки подвержены влиянию ожиданий и быстро реагирую на них.
"Важно помнить, что мировой нефтяной рынок уже снижался из-за падения спроса в свете вспышки COVID-19… Неспособность ОПЕК+ договориться о снижении добычи в совокупности с заявлениями России и Саудовской Аравии о ее увеличении просто усилили предпосылки для дальнейшего снижения цен", - говорит он.
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Дальнейшую судьбу нефтяных рынков в среднесрочной перспективе, по словам Маммадова, определит то, как будут действовать Россия и Саудовская Аравия после кризисного периода. Кто из них способен дольше выдержать низкие цены, эксперт сказать затруднился.
"У обеих стран есть существенные резервы национального благосостояния, чтобы пережить шторм. Единственная проблема в том, что никто не знает, сколько этот шторм продлится. Более того, эти кризисные ситуации никогда не происходили в вакууме. Всегда есть другие внутренние и международные события, которые происходят параллельно. Трудно оценить устойчивость обеих стран, но обе они ощутят негативное воздействие кризиса с учетом их зависимости от нефтяных доходов", - сказал он.
В понедельник цены на нефть обрушились на 30% после того, как 6 марта страны ОПЕК+ не смогли договориться ни об изменении параметров соглашения, ни о его продлении. В результате с 1 апреля обязательств ограничивать добычу не будет ни у кого из участников прежнего альянса, а Саудовская Аравия, по данным СМИ, заявила, что намерена увеличить добычу
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьКоронавирус Covid-19Цены на нефтьОПЕКСаудовская АравияВ миреЭкономика
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