Эксперт рассказал, что определит цены на нефть

"Нефть – это геополитический продукт. Так что любые значительные события, затрагивающие нефтяную индустрию, могут изменить траекторию. Однако если мы предположим, что все условия останутся прежними, то уровень снижения цены будет определяться рядом факторов, включая фактические показатели роста уровня добычи и фактический спрос, который, в свою очередь, будут зависеть от того, как будет развиваться ситуация с коронавирусом", - сказал он в среду РИА Новости.

Дальнейшую судьбу нефтяных рынков в среднесрочной перспективе, по словам Маммадова, определит то, как будут действовать Россия и Саудовская Аравия после кризисного периода. Кто из них способен дольше выдержать низкие цены, эксперт сказать затруднился.

"У обеих стран есть существенные резервы национального благосостояния, чтобы пережить шторм. Единственная проблема в том, что никто не знает, сколько этот шторм продлится. Более того, эти кризисные ситуации никогда не происходили в вакууме. Всегда есть другие внутренние и международные события, которые происходят параллельно. Трудно оценить устойчивость обеих стран, но обе они ощутят негативное воздействие кризиса с учетом их зависимости от нефтяных доходов", - сказал он.