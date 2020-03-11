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Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
2020-03-11T03:27+0300
https://ria.ru/20200311/1568410294.html
В Мехико заявили, что могут быть посредником между Москвой и Эр-Риядом
https://cdn22.img.ria.ru/images/94270/53/942705317_0:25:2500:1431_1036x0_80_0_0_0bb5bd9f7597d66698b29d3e2fc21f2c.jpg
РИА Новости

В Мехико заявили, что могут быть посредником между Москвой и Эр-Риядом

03:27 11.03.2020
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© Fotolia / dan talsonПлощадь Конституции в Мехико
Площадь Конституции в Мехико
© Fotolia / dan talson
Площадь Конституции в Мехико. Архивное фото
МЕХИКО, 11 мар - РИА Новости. Мексика может выступить посредником в нефтяном противостоянии между Саудовской Аравией и Россией, которое потрясло рынки, заявил министр финансов латиноамериканской страны Артуро Эррера

"Да, мы ищем возможные каналы посредничества", - сказал он в ответ на вопрос, намерена ли Мексика выступить посредником между Москвой и Эр-Риядом. Слова министра приводит агентство Рейтер.

Падение цен на нефть угрожает доходам бюджета латиноамериканской страны, во многом зависящего от экспорта черного золота. Под ударом оказалась национальная нефтяная компания Pemex, которая несет серьезную долговую нагрузку и может столкнуться с понижением кредитного рейтинга после миллиардных убытков в 2019 году.
Страны ОПЕК+ 6 марта не смогли договориться ни об изменении параметров сделки о сокращении добычи нефти, ни о ее продлении. В результате с 1 апреля снимаются ограничения по добыче нефти в странах-участницах прежнего альянса. Это вызвало обвал на нефтяном рынке. В понедельник падение цен достигало 30%.
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьРоссияЦены на нефтьPemexСаудовская АравияМексикаВ мире
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