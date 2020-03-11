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Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
2020-03-11T03:22+0300
https://ria.ru/20200311/1568410225.html
Белый дом может оказать помощь энергокомпаниям, сообщает СМИ
https://cdn25.img.ria.ru/images/148878/29/1488782950_0:0:5472:3078_1036x0_80_0_0_2caf5234b5e5d9ede7557a4c0d85caa0.jpg
РИА Новости

Белый дом может оказать помощь энергокомпаниям, сообщает СМИ

03:22 11.03.2020
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© AP Photo / Alex BrandonЗдание Белого дома в Вашингтоне, США
Здание Белого дома в Вашингтоне, США
© AP Photo / Alex Brandon
Здание Белого дома в Вашингтоне, США. Архивное фото
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность оказать федеральную помощь компаниям, занимающимся добычей нефти и газа, которые пострадали от снижения цен, сообщает газета Washington Post со ссылкой на осведомленные источники.
По данным издания, Белый дом обеспокоен тем, что многие энергетические компании, которые переживают трудности, могут быть вытеснены из бизнеса, если спад цен на нефть перейдет в фазу затяжного кризиса.
Источники сообщили газете, что власти могут выделить займы под низкие проценты тем компаниям, которые не могут получить кредит от крупных финансовых институтов.
В понедельник цены на нефть обрушились на 30% после того, как 6 марта страны ОПЕК+ не смогли договориться ни об изменении параметров соглашения, ни о его продлении. В результате с 1 апреля обязательств ограничивать добычу не будет ни у кого из участников прежнего альянса, а Саудовская Аравия, по данным СМИ, заявила, что намерена увеличить добычу.
Сотрудник в офисе московской биржи
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЦены на нефтьАдминистрация президента СШАОПЕКСШАЭкономика
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