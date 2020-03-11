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Байден выиграл праймериз в Миссисипи и Миссури, прогнозирует СМИ
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РИА Новости

Байден выиграл праймериз в Миссисипи и Миссури, прогнозирует СМИ

03:10 11.03.2020
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© REUTERS / Jim UrquhartКандидат в президенты США от Демократической партии и бывший вице-президент Джо Байден
Кандидат в президенты США от Демократической партии и бывший вице-президент Джо Байден
© REUTERS / Jim Urquhart
Кандидат в президенты США от Демократической партии и бывший вице-президент Джо Байден. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 11 мар – РИА Новости. Бывший вице-президент США Джо Байден выиграл первичные выборы (праймериз) Демократической партии в штатах Миссисипи и Миссури, прогнозирует телеканал Fox News.
По его данным, Байден обошел своего главного соперника сенатора Берни Сандерса. В Миссисипи разыгрываются голоса 36 делегатов, в Миссури - 68 делегатов.
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В среду в шести американских штатах проходят праймериз. По их результатам будут распределены голоса 352 делегатов, которые на общем партийном съезде в ноябре выберут единого кандидата в президенты от Демократической партии.
Ранее по итогам праймериз в 18 штатах, по подсчетам телеканала Fox News, у Байдена было 670 делегата, а у Сандерса – 574. Для выдвижения необходимо набрать голоса как минимум 1991 делегата из 3979, это без учета 771 голоса так называемых суперделегатов, которые не распределяются на праймериз.
Ведущие СМИ США прогнозируют победителей в отдельных штатах до завершения подсчета голосов, основываясь на своих методах статистической обработки частичных результатов. Эти прогнозы не являются официальными, но пользуются значительным авторитетом и в большинстве случаев совпадают с окончательным результатом подсчета голосов.
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Берни СандерсДжозеф БайденДемократическая партия СШАМиссуриСШАМиссисипиВ мире
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