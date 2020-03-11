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Новак расскажет сенаторам о развитии энергетики до 2024 года
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РИА Новости

Новак расскажет сенаторам о развитии энергетики до 2024 года

03:00 11.03.2020
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкМинистр энергетики РФ Александр Новак
Министр энергетики РФ Александр Новак
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Министр энергетики РФ Александр Новак. Архивное фото
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Министр энергетики РФ Александр Новак в рамках "правительственного часа" на заседании Совета Федерации в среду расскажет сенаторам о развитии энергетики в рамках реализации комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года.
Кроме того, пройдет "время эксперта" с участием председателя правления компании "Новатэк" Леонида Михельсона.
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В повестке дня - поправки в Налоговый кодекс. Кроме этого, сенаторы обсудят вопрос, касающийся назначения негосударственных пенсий, законы о региональных омбудсменах, а также об упрощении процедуры получения российского гражданства для украинцев и белорусов. Документом предусматривается отмена экзамена для граждан Белоруссии и Украины для получения статуса носителей русского языка.
Как ожидается, сенаторы рассмотрят изменения в закон "О некоммерческих организациях" в части совершенствования процедуры включения социально ориентированной некоммерческой организации в реестр некоммерческих организаций — исполнителей общественно полезных услуг и в статью Кодекса РФ об административных правонарушениях.
Речь идет об установлении административной ответственности за отказ для представителя социально уязвимой категории населения в доступе к получению им товаров, работ или услуг на равных с другими гражданами условиях. За подобное деяние предлагается ввести штраф для должностных лиц в размере от 30 до 50 тысяч рублей, для юрлиц – от 300 до 500 тысяч рублей.
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Совет Федерации РФМинистерство энергетики РФ (Минэнерго России)НоватэкАлександр НовакБелоруссияУкраина
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