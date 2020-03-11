Новак расскажет сенаторам о развитии энергетики до 2024 года

Как ожидается, сенаторы рассмотрят изменения в закон "О некоммерческих организациях" в части совершенствования процедуры включения социально ориентированной некоммерческой организации в реестр некоммерческих организаций — исполнителей общественно полезных услуг и в статью Кодекса РФ об административных правонарушениях.

Речь идет об установлении административной ответственности за отказ для представителя социально уязвимой категории населения в доступе к получению им товаров, работ или услуг на равных с другими гражданами условиях. За подобное деяние предлагается ввести штраф для должностных лиц в размере от 30 до 50 тысяч рублей, для юрлиц – от 300 до 500 тысяч рублей.