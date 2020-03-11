Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-03-11T02:58+0300
https://ria.ru/20200311/1568410030.html
Госдума рассмотрит во втором чтении поправки в федеральный бюджет
https://cdn24.img.ria.ru/images/156033/49/1560334964_0:18:3072:1746_1036x0_80_0_0_04fe77fdf982fe67afc41c66eea9c79f.jpg
РИА Новости

Госдума рассмотрит во втором чтении поправки в федеральный бюджет

02:58 11.03.2020
110
© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ
© РИА Новости / Максим Блинов
Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Госдума в среду рассмотрит во втором чтении законопроект об изменении параметров федерального бюджета на 2020-2022 годы для реализации мер из послания президента РФ.
Министр финансов Антон Силуанов на предыдущей неделе объяснял, что поправки вносятся в трехлетний бюджет, но проработаны источники сразу на шестилетний период, и меры послания обеспечены финансовыми ресурсами. При этом с 2021 года будут задействованы не только резервы, которые содержатся в бюджете, но и так называемые условно утвержденные расходы, которые не распределяются в трехлетнем бюджете, отмечал глава Минфина.
Стенд Сбербанка
00:42
Госдума рассмотрит законопроекты о сделке с акциями Сбербанка
Законопроект предусматривает увеличение расходов бюджета в 2020 году на 162,7 миллиарда рублей - до 19,666 триллиона рублей, в 2021 году - на 556,9 миллиарда рублей, до 21,190 триллиона, в 2022 году - на 677,6 миллиарда рублей, до 22,44 триллиона рублей. В целом расходы государства на реализацию мер из послания составят за трехлетку 4,57 триллиона рублей, в том числе 4,36 триллиона из федерального бюджета. Новые - около 2 триллионов и 1,85 триллиона рублей соответственно.
Дополнительные средства, в частности, необходимые на выплату детских пособий семьям с детьми от трех до семи лет; расширение программы материнского капитала на семьи, где родился первенец, и увеличение на 150 тысяч рублей суммы выплат при рождении второго или последующих детей; организацию бесплатного горячего питания для учащихся начальных классов, модернизацию первичного звена здравоохранения.
Пенсионное удостоверение
8 марта, 19:44
В ПФР разъяснили, как можно получить пенсию в 50 тысяч рублей
Доходы бюджета также вырастут: в текущем году - на 214 миллиардов рублей, до 20,594 триллиона рублей, в 2021 году - на 645 миллиардов, до 21,892 триллиона, в 2022 году - на 755 миллиардов, до 22,814 триллиона рублей. В результате профицит бюджета на 2020 год сохранится, как и планировалось, на уровне 0,8% ВВП, а на 2021 и 2022 годы даже увеличивается на 0,1 процентного пункта - до 0,6% ВВП и 0,3% ВВП соответственно.
Госдума рассмотрит во втором чтении и законопроект о корректировке параметров бюджета Пенсионного фонда России на 2020-2022 годы, который также подготовлен правительством в целях реализации мер из послания президента. В частности, расходы на выплату материнского капитала в связи с реализацией этого послания в 2020 году увеличиваются на 111,88 миллиарда рублей, до 428,09 миллиарда, в 2021 году – на 193,6 миллиарда, до 522,07 миллиарда, в 2022 году – на 282,65 миллиарда, до 582,12 миллиарда рублей.
Вход в здание министерства труда и социальной защиты РФ в Москве
Вчера, 12:39
Минтруд подготовил проект о сокращении срока перечисления маткапитала
100011
Обсудить 0
Антон СилуановПенсионный фонд РФГосдума РФЭкономикаПолитика
Рекомендуем
Актриса Людмила Артемьева в сериале Сваты
Актриса из сериала "Сваты" покинула проект
Министр энергетики РФ Александр Новак
Новак расскажет сенаторам о развитии энергетики до 2024 года
Харви Вайнштейн в суде вместе с адвокатами Хосе Баэсом и Роном Салливаном
Дело американского продюсера Харви Вайнштейна
Президент Венесуэлы Николас Мадуро
Мадуро заявил об отсутствии в Венесуэле случаев заражения COVID-19
Добыча нефти
Американский экономист предрек России победу в нефтяной войне
Нефтяные вышки в Маккитрике, штат Калифорния
Эксперт оценил влияние падения цен на нефть на сланцевую добычу
Фотография электрода
В России создали уникальные наноэлектроды для гибкой электроники
Дезинфекция мечети в городе Мешхед, Иран
Помпео потребовал, чтобы Иран освободил из тюрем граждан США
Вид на Голубую мечеть через пролив Босфор в Стамбуле
В Турции подтвердили первый случай заражения коронавирусом
Здание Счетной палаты РФ
Счетная палата выявила неэффективные траты средств займа МБРР
Стенд Сбербанка
Госдума рассмотрит законопроекты о сделке с акциями Сбербанка
Собака с необычной стрижкой в Испании
В Испании жители пожаловались в полицию на льва, оказавшегося собакой
Нефтяные насосы
Эксперт рассказал, что определит цены на нефть
Здание Госдумы
ГД обсудит ответственность за нарушения на голосовании по Конституции
Кадр из фильма Паразиты
"Паразиты" собрали рекордную кассу в Англии, обойдя "Страсти Христовы"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:16Мировые цены на нефть растут более чем на 3%
05:06Дебаты кандидатов в президенты США от демократов пройдут без зрителей
05:01Италия попросила Китая о помощи в борьбе с коронавирусом
04:51Нефть марки WTI дорожала более чем на 3%
04:49В Южной Корее число жертв коронавируса достигло 60 человек
04:44В США заявили, что уровень насилия со стороны талибов остается высоким
04:32В Японии число заразившихся коронавирусом достигло 1277 человек
04:28Байден выиграл на праймериз в штате Мичиган, прогнозирует СМИ
04:09В Китае число жертв коронавируса достигло 3158 человек
04:06США продлили до 15 мая разрешение на сотрудничество с Huawei
04:03Нью-йоркский автосалон перенесли с апреля на август из-за коронавируса
03:56В Панаме сообщили о первой смерти от коронавируса
03:51Китай готов направить в Италию экспертов для борьбы с коронавирусом
03:44Эксперт рассказал, что определит цены на нефть
03:29В Киеве блокировали деятельность группировки хакеров
03:28Названа самая уязвимая для кибермошенников категория россиян
03:27В Мехико заявили, что могут быть посредником между Москвой и Эр-Риядом
03:22Белый дом может оказать помощь энергокомпаниям, сообщает СМИ
03:18В Боливии подтвердили первые случаи заболевания коронавирусом
03:11Вин Дизель раскрыл подробности фильма "Тор: Любовь и гром"
Лента новостейМолния