Мадуро заявил об отсутствии в Венесуэле случаев заражения COVID-19

БУЭНОС-АЙРЕС, 11 мар – РИА Новости. Венесуэла не имеет ни одного подтвержденного случая заболевания коронавирусом, но власти подготовились к его приходу, сообщил президент страны Николас Мадуро.
"На данный момент, к счастью, мы исключили наличие коронавируса во всех (подозрительных) случаях… Но мы должны понимать, что вирус такого рода не уважает границ, и мы должны быть готовыми к тому, чтобы вирус не распространялся и не наносил вред венесуэльцам", - отметил он.
Новым коронавирусом в мире заражены уже более 100 тысяч человек, скончались около 4 тысяч, большинство выздоровели. Впервые вспышка коронавируса была зафиксирована в декабре в китайском Ухане. Заболевание подтверждено в Аргентине, Чили, Перу, Эквадоре, Колумбии, Парагвае, Бразилии, Мексике.
28 января, 11:11Карта распространения нового коронавируса