Мадуро заявил об отсутствии в Венесуэле случаев заражения COVID-19

"На данный момент, к счастью, мы исключили наличие коронавируса во всех (подозрительных) случаях… Но мы должны понимать, что вирус такого рода не уважает границ, и мы должны быть готовыми к тому, чтобы вирус не распространялся и не наносил вред венесуэльцам", - отметил он.