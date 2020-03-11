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Мадуро заявил об отсутствии в Венесуэле случаев заражения COVID-19
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РИА Новости

Мадуро заявил об отсутствии в Венесуэле случаев заражения COVID-19

02:52 11.03.2020
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент Венесуэлы Николас Мадуро
Президент Венесуэлы Николас Мадуро
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент Венесуэлы Николас Мадуро. Архивное фото
БУЭНОС-АЙРЕС, 11 мар – РИА Новости. Венесуэла не имеет ни одного подтвержденного случая заболевания коронавирусом, но власти подготовились к его приходу, сообщил президент страны Николас Мадуро.
"На данный момент, к счастью, мы исключили наличие коронавируса во всех (подозрительных) случаях… Но мы должны понимать, что вирус такого рода не уважает границ, и мы должны быть готовыми к тому, чтобы вирус не распространялся и не наносил вред венесуэльцам", - отметил он.
Новым коронавирусом в мире заражены уже более 100 тысяч человек, скончались около 4 тысяч, большинство выздоровели. Впервые вспышка коронавируса была зафиксирована в декабре в китайском Ухане. Заболевание подтверждено в Аргентине, Чили, Перу, Эквадоре, Колумбии, Парагвае, Бразилии, Мексике.
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Коронавирус Covid-19Распространение нового коронавирусаНиколас МадуроВенесуэлаВ мире
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