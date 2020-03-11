Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-03-11T03:02+0300
https://ria.ru/20200311/1568409955.html
Погоню за гигиеной назвали вредной для здоровья
https://cdn23.img.ria.ru/images/156035/89/1560358971_0:87:2647:1576_1036x0_80_0_0_b41ddab9548737f1731d98522929421e.jpg
РИА Новости

Погоню за гигиеной назвали вредной для здоровья

03:02 11.03.2020
1900
© Depositphotos / drmadraМытье рук с мылом
Мытье рук с мылом
© Depositphotos / drmadra
МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Мытье рук, главный инструмент в борьбе с распространением вирусов, также может нанести вред здоровью. В каких случаях погоня за гигиеной может дать обратный эффект, рассказал врач аллерголог-иммунолог и ведущий медицинской программы на телеканале "Пятница" Алексей Бессмертный в интервью радио Sputnik.
Вирусы и болезни лучше всего расцветают на людях, которые пренебрегают личной гигиеной. Именно по этой причине любой врач посоветует чаще принимать душ и мыть руки перед едой. Конечно, это не даст стопроцентную защиту от болезней, но повысит шанс избежать многих неприятных заболеваний. Единственная проблема в том, что врачи забывают предупредить своих пациентов о том, что не стоит перебарщивать, рассказал Алексей Бессмертный.
"Гигиена рук важна, особенно в период сезонного заболевания гриппом, но не стоит слишком много уделять этому внимания. Слишком частое (более шести-восьми раз в день) использование моющих средств пересушивает кожу и смывает с нее защитный слой полезных бактерий, которые защищают от инфекций. Плюс к этому частое мытье рук повреждает кожу, поскольку мыла и гели обладают повреждающим действием", — пояснил врач.
Кроме обычного мытья рук, также следует ограничить и применение антисептиков, которых россияне слишком много используют во время сезонных обострений вирусных инфекций и ОРВИ. Врач Алексей Бессмертный в интервью радио Sputnik опроверг тезис о том, что антисептики лучше справляются с грязью на руках, чем обычное мытье рук с мылом.
"Как доказала Американская академия педиатрии, просто протирание рук антисептиками не обеззараживает руки. Гораздо более эффективно мытье рук обычной проточной водой. Не стоит злоупотреблять мытьем рук с антисептиками или другими моющими веществами. Достаточно регулярно мыть руки проточной водой. Антисептики и влажные салфетки не смывают грязь с рук, а просто размазывают грязь по рукам", — считает врач.
2331005
Обсудить 0
ЗдоровьеОбщество
Рекомендуем
Сотрудник в офисе московской биржи
В АКРА предупредили о возможном начале нового финансового кризиса
Актриса Людмила Артемьева в сериале Сваты
Актриса из сериала "Сваты" покинула проект
Добыча нефти
Американский экономист предрек России победу в нефтяной войне
Табло курса обмена евро к рублю в Москве
Названы товары, которые подорожают после снижения курса рубля
Полиция США
В США задержали россиянина Кирилла Фирсова
Вид на Голубую мечеть через пролив Босфор в Стамбуле
В Турции подтвердили первый случай заражения коронавирусом
Медицинские работники в защитных костюмах в больнице в округе Юньмэн в провинции Хубэй
В Великобритании замминистра здравоохранения заразилась коронавирусом
Девушка со смартфоном и банковской картой
Названа самая уязвимая для кибермошенников категория россиян
Панцирь-С1
Минобороны отреагировало на турецкие данные об уничтожении "Панцирей"
Рэп-исполнитель Тимати
Пользователей Сети удивило исчезновение татуировок у Тимати
Фотография электрода
В России создали уникальные наноэлектроды для гибкой электроники
Кибербезопасность
В Киеве блокировали деятельность группировки хакеров
Патруль российской военной полиции в районе освобожденного от боевиков города Саракеб в провинции Идлиб
Российские военные вывели четыре турецкие колонны к постам в Идлибе
Нефтяные насосы
Эксперт рассказал, что определит цены на нефть
Кандидат в президенты США от Демократической партии и бывший вице-президент Джо Байден
Байден выиграл праймериз в Миссисипи и Миссури, прогнозирует СМИ
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:16Мировые цены на нефть растут более чем на 3%
05:06Дебаты кандидатов в президенты США от демократов пройдут без зрителей
05:01Италия попросила Китая о помощи в борьбе с коронавирусом
04:51Нефть марки WTI дорожала более чем на 3%
04:49В Южной Корее число жертв коронавируса достигло 60 человек
04:44В США заявили, что уровень насилия со стороны талибов остается высоким
04:32В Японии число заразившихся коронавирусом достигло 1277 человек
04:28Байден выиграл на праймериз в штате Мичиган, прогнозирует СМИ
04:09В Китае число жертв коронавируса достигло 3158 человек
04:06США продлили до 15 мая разрешение на сотрудничество с Huawei
04:03Нью-йоркский автосалон перенесли с апреля на август из-за коронавируса
03:56В Панаме сообщили о первой смерти от коронавируса
03:51Китай готов направить в Италию экспертов для борьбы с коронавирусом
03:44Эксперт рассказал, что определит цены на нефть
03:29В Киеве блокировали деятельность группировки хакеров
03:28Названа самая уязвимая для кибермошенников категория россиян
03:27В Мехико заявили, что могут быть посредником между Москвой и Эр-Риядом
03:22Белый дом может оказать помощь энергокомпаниям, сообщает СМИ
03:18В Боливии подтвердили первые случаи заболевания коронавирусом
03:11Вин Дизель раскрыл подробности фильма "Тор: Любовь и гром"
Лента новостейМолния