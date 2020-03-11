Погоню за гигиеной назвали вредной для здоровья

Вирусы и болезни лучше всего расцветают на людях, которые пренебрегают личной гигиеной. Именно по этой причине любой врач посоветует чаще принимать душ и мыть руки перед едой. Конечно, это не даст стопроцентную защиту от болезней, но повысит шанс избежать многих неприятных заболеваний. Единственная проблема в том, что врачи забывают предупредить своих пациентов о том, что не стоит перебарщивать, рассказал Алексей Бессмертный.