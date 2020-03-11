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Помпео потребовал, чтобы Иран освободил из тюрем граждан США
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РИА Новости

Помпео потребовал, чтобы Иран освободил из тюрем граждан США

02:49 11.03.2020
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© REUTERS / Wana News AgencyДезинфекция мечети в городе Мешхед, Иран
Дезинфекция мечети в городе Мешхед, Иран
© REUTERS / Wana News Agency
Дезинфекция мечети в городе Мешхед, Иран
ВАШИНГТОН, 11 мар – РИА Новости. Госсекретарь США Майк Помпео потребовал в среду от Ирана освободить всех задержанных граждан США в свете эпидемии коронавируса, сославшись на гуманитарные основания.
"Сообщения, что COVID-19 добрался до иранских тюрем, вызывают глубокую озабоченность и требуют ничего иного, как полного и немедленного освобождения всех американских граждан. Их удержание во все более ухудшающихся условиях противоречит базовым нормам морали", - говорится в заявлении Помпео, распространенном госдепартаментом.
По его словам, недавно в Иране были освобождены около 70 тысяч заключенных из-за вспышки коронавируса, что, по мнению Помпео, свидетельствует о "способности режима помиловать людей и проявлять милосердие".
"Любая страна, раздумывающая над тем, предоставлять ли Ирану гуманитарную помощь из-за COVID-19, должна рассчитывать на зеркальный гуманитарный жест со стороны режима: выпустите всех несправедливо задержанных с двойным и иностранным гражданством", - добавил госсекретарь США.
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