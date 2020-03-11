Помпео потребовал, чтобы Иран освободил из тюрем граждан США

"Сообщения, что COVID-19 добрался до иранских тюрем, вызывают глубокую озабоченность и требуют ничего иного, как полного и немедленного освобождения всех американских граждан. Их удержание во все более ухудшающихся условиях противоречит базовым нормам морали", - говорится в заявлении Помпео, распространенном госдепартаментом.