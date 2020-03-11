В Крыму полиция назвала причину аварии с микроавтобусом

"При выезде со второстепенной дороги на главную, автомобиль Daewoo Lanos, под управлением мужчины 1974 года рождения, не предоставил преимущество в движении, в результате чего допустил столкновение с Mercedes Sprinter. По предварительной информации, вина в случившемся лежит на водителе автомобиля Daewoo", - сказала РИА Новости Кондрашова.