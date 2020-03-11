В Крыму полиция назвала причину аварии с микроавтобусом

Ранее сообщалось, что микроавтобус и легковой автомобиль, в которых находились 12 человек, столкнулись на автодороге Джанкой-Симферополь в Крыму. ДТП произошло в Красногвардейском районе.
"При выезде со второстепенной дороги на главную, автомобиль Daewoo Lanos, под управлением мужчины 1974 года рождения, не предоставил преимущество в движении, в результате чего допустил столкновение с Mercedes Sprinter. По предварительной информации, вина в случившемся лежит на водителе автомобиля Daewoo", - сказала РИА Новости Кондрашова.
По ее словам, от столкновения микроавтобус перевернулся. Из девяти пострадавших – трое из автомобиля Daewoo Lanos, включая трехлетнего ребенка, и шестеро - из микроавтобуса. Им оказана на месте первая медицинская помощь, после чего доставили в больницу.
"Устанавливаются обстоятельства случившегося. Приняты все меры для обеспечения бесперебойного движения на дороге", - подчеркнула Кондрашова.