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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
2020-03-11T03:09+0300
https://ria.ru/20200311/1568409832.html
В АКРА предупредили о возможном начале нового финансового кризиса
https://cdn21.img.ria.ru/images/151245/33/1512453329_0:151:3106:1898_1036x0_80_0_0_fc5557508279eb5f22ef430c58720962.jpg
РИА Новости

В АКРА предупредили о возможном начале нового финансового кризиса

02:47 11.03.2020 (обновлено: 03:09 11.03.2020)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСотрудник в офисе московской биржи
Сотрудник в офисе московской биржи
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Индекс финансового стресса, рассчитываемый Аналитическим кредитным рейтинговым агентством (АКРА), оценивает близость финансовой системы России к состоянию кризиса. Об этом указано на сайте организации.
Индекс достиг уровня 3,12 пункта, перешагнув пороговое значение в два с половиной пункта. В то же время агентство поясняет, что это не означает переход системы в состояние кризиса, а лишь указывает на повышенную вероятность реализации такого сценария.
Например, как напомнили в агентстве, в начале 2016 года этот индекс превышал критическую отметку в 2,5 пункта в течение непродолжительного периода времени, но финансового кризиса за этим не последовало.
Среди негативных факторов, которые повлияли на сложившуюся ситуацию, называют вспышку коронавируса, оказывающую негативное влияние на мировую экономику.

"В связи с распространением болезни за пределами Китая снижается экономическая активность во многих странах, вследствие чего сокращается и спрос на нефть", – говорится в комментарии.

АКРА указывает, что из-за падения нефтяных цен на фоне срыва сделки ОПЕК+ рубль ослаб, а котировки на российском фондовом рынке снизились.
Нефтяные котировки в понедельник обвалились на 30 процентов после того, как 6 марта страны ОПЕК+ не смогли договориться о продлении или изменении параметров сделки о сокращении добычи. Во вторник цены начали корректироваться, рост составил до десяти процентов.
Табло курса обмена евро к рублю в Москве
Вчера, 05:01Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
Эксперт оценил последствия обвала цен на нефть для России
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьРоссияЦены на нефтьНациональное Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА)ОПЕКЭкономика
Популярные комментарии
Да в чём паника. В 2014 году Набиулину признали лучшим главой центробанка в мире, за то, что она обрушила курс рубля в 2 раза, с 30 до 60 руб. за доллар. А сейчас курс упал на 15%. Пффф.
11 марта, 03:03
alex_tiger_74
2011302
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