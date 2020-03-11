В АКРА предупредили о возможном начале нового финансового кризиса

МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Индекс финансового стресса, рассчитываемый Аналитическим кредитным рейтинговым агентством ( Индекс финансового стресса, рассчитываемый Аналитическим кредитным рейтинговым агентством ( АКРА ), оценивает близость финансовой системы России к состоянию кризиса. Об этом указано на сайте организации.

Индекс достиг уровня 3,12 пункта, перешагнув пороговое значение в два с половиной пункта. В то же время агентство поясняет, что это не означает переход системы в состояние кризиса, а лишь указывает на повышенную вероятность реализации такого сценария.

Например, как напомнили в агентстве, в начале 2016 года этот индекс превышал критическую отметку в 2,5 пункта в течение непродолжительного периода времени, но финансового кризиса за этим не последовало.

Среди негативных факторов, которые повлияли на сложившуюся ситуацию, называют вспышку коронавируса, оказывающую негативное влияние на мировую экономику.

"В связи с распространением болезни за пределами Китая снижается экономическая активность во многих странах, вследствие чего сокращается и спрос на нефть", – говорится в комментарии.

АКРА указывает, что из-за падения нефтяных цен на фоне срыва сделки ОПЕК + рубль ослаб , а котировки на российском фондовом рынке снизились.