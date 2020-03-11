В АКРА предупредили о возможном начале нового финансового кризиса

Индекс достиг уровня 3,12 пункта, перешагнув пороговое значение в два с половиной пункта. В то же время агентство поясняет, что это не означает переход системы в состояние кризиса, а лишь указывает на повышенную вероятность реализации такого сценария.
Например, как напомнили в агентстве, в начале 2016 года этот индекс превышал критическую отметку в 2,5 пункта в течение непродолжительного периода времени, но финансового кризиса за этим не последовало.
Среди негативных факторов, которые повлияли на сложившуюся ситуацию, называют вспышку коронавируса, оказывающую негативное влияние на мировую экономику.
"В связи с распространением болезни за пределами Китая снижается экономическая активность во многих странах, вследствие чего сокращается и спрос на нефть", – говорится в комментарии.
Нефтяные котировки в понедельник обвалились на 30 процентов после того, как 6 марта страны ОПЕК+ не смогли договориться о продлении или изменении параметров сделки о сокращении добычи. Во вторник цены начали корректироваться, рост составил до десяти процентов.