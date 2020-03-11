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Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
2020-03-11T02:34+0300
https://ria.ru/20200311/1568409786.html
Эксперт оценил влияние падения цен на нефть на сланцевую добычу
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/03/1568054831_80:0:3000:1642_1036x0_80_0_0_8890434c9363346226adf29feffc60f4.jpg
РИА Новости

Эксперт оценил влияние падения цен на нефть на сланцевую добычу

02:34 11.03.2020
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© AP Photo / Gary KazanjianНефтяные вышки в Маккитрике, штат Калифорния
Нефтяные вышки в Маккитрике, штат Калифорния
© AP Photo / Gary Kazanjian
Нефтяные вышки в Маккитрике, штат Калифорния. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 11 мар – РИА Новости. Влияние спада цен на нефть на американских производителей сланцевой нефти будет недолгим, считает эксперт Института Ближнего Востока в Вашингтоне Рауф Маммадов.
"Одно из преимуществ сланцевой индустрии заключается в ее гибкости перед лицом цен на нефть. Сланцевые разработки не настолько долгосрочны, как у обычных производителей нефти. Так что даже если им придется остановить работу, то ее возобновление займет небольшое время", - сказал он в среду РИА Новости.
По его словам, производители сланцевой нефти ранее уже продемонстрировали свою устойчивость в ситуации падения цен, повышая эффективность добычи и уменьшая темпы ее падения.
"Так что, даже если и будет некоторое воздействие, то оно будет краткосрочным", - уверен эксперт.
В понедельник цены на нефть обрушились на 30% после того, как 6 марта страны ОПЕК+ не смогли договориться ни об изменении параметров соглашения, ни о его продлении. В результате с 1 апреля обязательств ограничивать добычу не будет ни у кого из участников прежнего альянса, а Саудовская Аравия, по данным СМИ, заявила, что намерена увеличить добычу.
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