Эксперт оценил влияние падения цен на нефть на сланцевую добычу

"Одно из преимуществ сланцевой индустрии заключается в ее гибкости перед лицом цен на нефть. Сланцевые разработки не настолько долгосрочны, как у обычных производителей нефти. Так что даже если им придется остановить работу, то ее возобновление займет небольшое время", - сказал он в среду РИА Новости.