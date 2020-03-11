В Великобритании замминистра здравоохранения заразилась коронавирусом

"Я могу подтвердить, что мои анализы на коронавирус дали положительный результат. Как только меня об этом проинформировали, я предприняла все необходимые меры и самоизолируюсь у себя дома", - говорится в заявлении Доррис, ставшей первым британским парламентарием, пострадавшим от коронавируса.