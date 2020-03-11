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В Великобритании замминистра здравоохранения заразилась коронавирусом
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РИА Новости

В Великобритании замминистра здравоохранения заразилась коронавирусом

02:32 11.03.2020 (обновлено: 05:08 11.03.2020)
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© REUTERS / China Daily Медицинские работники в защитных костюмах в больнице в округе Юньмэн в провинции Хубэй
Медицинские работники в защитных костюмах в больнице в округе Юньмэн в провинции Хубэй
© REUTERS / China Daily
Медицинские работники в защитных костюмах в больнице в округе Юньмэн в провинции Хубэй
ЛОНДОН, 11 мар — РИА Новости, Мария Табак. Замминистра здравоохранения Великобритании по вопросам безопасности пациентов Надин Доррис объявила, что заразилась коронавирусом.

"Я могу подтвердить, что мои анализы на коронавирус дали положительный результат. Как только меня об этом проинформировали, я предприняла все необходимые меры и самоизолируюсь у себя дома", - говорится в заявлении Доррис, ставшей первым британским парламентарием, пострадавшим от коронавируса.

По словам замминистра, управление по охране общественного здоровья Англии начало детально исследовать ее контакты.
Доррис поблагодарила Управление по охране общественного здоровья и Национальную службу здравоохранения за "советы и помощь".
По данным британских СМИ, Доррис в минувший четверг присутствовала на приеме в резиденции британского премьера, а плохо почувствовала себя на следующий день.
Количество случаев заражения коронавирусом в Великобритании за сутки увеличилось на 54, составив 373, в общей сложности умерли шесть человек.
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