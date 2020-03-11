Власти Боливии возобновят проект ядерного центра "Росатома"

"Наше обязательство перед страной состоит в том, чтобы продолжить эти работы и ввести (ядерный центр) в строй как можно скорее", - заявил министр энергетики Боливии Родриго Гусман по завершении осмотра объектов, включающих также центр ядерной медицины, практически готовый к открытию.

Боливийское агентство по ядерной энергии (ABEN) 12 февраля распространило заявление, что правительство страны приостанавливает проект по строительству центра ядерной науки и технологий "Росатома" до тех пор, пока парламент и прокуратура страны "не выскажутся по этому вопросу". В "Росатоме" сообщили, что не получали от Боливии официальных заявлений на этот счет и что госкорпорация со своей стороны продолжает проект. Министерство энергетики Боливии запросило информацию у ABEN для анализа и оценки проекта.