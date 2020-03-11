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Власти Боливии возобновят проект ядерного центра "Росатома"
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РИА Новости

Власти Боливии возобновят проект ядерного центра "Росатома"

02:06 11.03.2020
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© РИА Новости / Мария Плотникова / Перейти в фотобанкСтраны мира. Боливия
Страны мира. Боливия
© РИА Новости / Мария Плотникова
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ЭЛЬ-АЛЬТО, 11 мар - РИА Новости. Правительство Боливии и корпорация "Росатом" сообщили во вторник, что центр ядерных исследований и технологий (ЦЯИТ) в Эль-Альто, открытие которого запланировано в 2023 году, будет сдан в срок и откроет боливийцам доступ к технологиям мирного использования атомной энергии.
"Наше обязательство перед страной состоит в том, чтобы продолжить эти работы и ввести (ядерный центр) в строй как можно скорее", - заявил министр энергетики Боливии Родриго Гусман по завершении осмотра объектов, включающих также центр ядерной медицины, практически готовый к открытию.
Срок сдачи в эксплуатацию ядерного комплекса в 2023 году подтвердил руководитель проекта строительства ЦЯИТ Сергей Мусаелян, который также принимал участие в инспекции стройки в Эль-Альто, примерно в 25 километрах от Ла-Паса.
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Боливийское агентство по ядерной энергии (ABEN) 12 февраля распространило заявление, что правительство страны приостанавливает проект по строительству центра ядерной науки и технологий "Росатома" до тех пор, пока парламент и прокуратура страны "не выскажутся по этому вопросу". В "Росатоме" сообщили, что не получали от Боливии официальных заявлений на этот счет и что госкорпорация со своей стороны продолжает проект. Министерство энергетики Боливии запросило информацию у ABEN для анализа и оценки проекта.
После того как оппозиция Боливии во главе с Карлосом Месой заявила о массовых нарушениях на выборах 20 октября, президент Эво Моралес под давлением военных ушел с поста и покинул страну. Вслед за ним ушло в отставку все высшее руководство Боливии, власть перешла к оппозиционному вице-спикеру сената Жанин Аньес. Высший избирательный суд Боливии (TSE) назначил всеобщие выборы на 3 мая.
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Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"БоливияВ мире
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