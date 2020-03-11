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В Крыму девять человек пострадали в ДТП с микроавтобусом и легковушкой
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РИА Новости

В Крыму девять человек пострадали в ДТП с микроавтобусом и легковушкой

01:52 11.03.2020
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкАвтомобили полиции и скорой медицинской помощи
Автомобили полиции и скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Автомобили полиции и скорой медицинской помощи. Архивное фото
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Девять человек попали в больницы после ДТП с двумя автомобилями на дороге Джанкой-Симферополь в Крыму, сообщает пресс-служба МЧС России.
Ранее сообщалось, что микроавтобус и легковой автомобиль, в которых находились 12 человек, столкнулись на автодороге Джанкой-Симферополь в Крыму.
"По уточненной информации, в результате ДТП пострадало девять человек, которые были доставлены в ближайшее лечебное учреждение", - говорится в сообщении.
Место ДТП на Октябрьской набережной в Санкт-Петербурге
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ДжанкойМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)СимферопольРеспублика КрымПроисшествия
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