Названы товары, которые подорожают после снижения курса рубля

МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Детские товары, одежда и обувь, потребительская электроника, бытовая техника и фармацевтика прежде всего вырастут в цене в условиях ослабления рубля к евро и доллару. Об этом пишут "Известия" со ссылкой на экспертов.
По мнению главы Ассоциации российских фармацевтических производителей Виктора Дмитриева, импортные препараты и лекарства, произведенные из иностранной субстанции, могут подорожать до 30 процентов по ряду позиций.
Начальник отдела инвестиций "БКС Брокер" Нарек Авакян считает, что стоимость потребительской электроники может вырасти в пределах 20 процентов, а в автомобилестроении — максимум на пять процентов.
По словам заместителя руководителя информационно-аналитического центра "Альпари" Натальи Мильчаковой, увеличение стоимости продукции на треть можно ждать на рынках детских товаров, а также одежды и обуви, поскольку эти отрасли зависимы от поставок из Китая. Кроме того, специалист называет возможным повышение цен на 20-35 процентов на импортную бытовую технику, электронику и гаджеты.
Аналитик "Финама" Алексей Коренев отметил, что по большинству автобрендов можно ждать повышения цен в диапазоне 6-10 процентов. При этом повышение будет касаться всех машин, включая отечественную марку Lada.
Как рассказал газете генеральный директор СК "Перспектива" Михаил Иванов, при сохранении курса рубля на текущем уровне стоимость жилья может вырасти на 10-15 процентов. Быстрее всего на изменение конъюнктуры отреагируют новостройки.
Рубль во вторник после длинных выходных спикировал в район четырехлетних минимумов из-за обвала нефтяных цен, после того как страны ОПЕК+ не смогли прийти к договоренностям по сделке о сокращении добычи нефти. Однако на фоне мер властей России и общего отскока мировых рынков произошла коррекция, и сейчас за доллар дают около 72 рублей, за евро — около 82 рублей.