Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
2020-03-11T01:47+0300
https://ria.ru/20200311/1568409352.html
Названы товары, которые подорожают после снижения курса рубля
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/0a/1568366454_0:101:3086:1837_1036x0_80_0_0_0f9cdcfde376a87c7e5ddfd9ac978b17.jpg
РИА Новости

Названы товары, которые подорожают после снижения курса рубля

01:47 11.03.2020
59302
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкТабло курса обмена евро к рублю в Москве
Табло курса обмена евро к рублю в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Детские товары, одежда и обувь, потребительская электроника, бытовая техника и фармацевтика прежде всего вырастут в цене в условиях ослабления рубля к евро и доллару. Об этом пишут "Известия" со ссылкой на экспертов.
По мнению главы Ассоциации российских фармацевтических производителей Виктора Дмитриева, импортные препараты и лекарства, произведенные из иностранной субстанции, могут подорожать до 30 процентов по ряду позиций.
Начальник отдела инвестиций "БКС Брокер" Нарек Авакян считает, что стоимость потребительской электроники может вырасти в пределах 20 процентов, а в автомобилестроении — максимум на пять процентов.
Пункт обмена валют
Вчера, 00:51Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
Названы последствия снижения курса рубля для россиян
По словам заместителя руководителя информационно-аналитического центра "Альпари" Натальи Мильчаковой, увеличение стоимости продукции на треть можно ждать на рынках детских товаров, а также одежды и обуви, поскольку эти отрасли зависимы от поставок из Китая. Кроме того, специалист называет возможным повышение цен на 20-35 процентов на импортную бытовую технику, электронику и гаджеты.
Аналитик "Финама" Алексей Коренев отметил, что по большинству автобрендов можно ждать повышения цен в диапазоне 6-10 процентов. При этом повышение будет касаться всех машин, включая отечественную марку Lada.
Мужчина в здании Австралийской фондовой биржи в Сиднее
Вчера, 13:25Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
В Кремле оценили прочность российской экономики
Как рассказал газете генеральный директор СК "Перспектива" Михаил Иванов, при сохранении курса рубля на текущем уровне стоимость жилья может вырасти на 10-15 процентов. Быстрее всего на изменение конъюнктуры отреагируют новостройки.
Рубль во вторник после длинных выходных спикировал в район четырехлетних минимумов из-за обвала нефтяных цен, после того как страны ОПЕК+ не смогли прийти к договоренностям по сделке о сокращении добычи нефти. Однако на фоне мер властей России и общего отскока мировых рынков произошла коррекция, и сейчас за доллар дают около 72 рублей, за евро — около 82 рублей.
Добыча нефти в Бейнвилле, штат Монтана, США
Вчера, 17:53Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
Зарубежные эксперты назвали виновных в снижении цен на нефть
182051019123
Обсудить 11
Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьLadaРоссияВиктор ДмитриевДинамика курсов валютЦены на нефтьОПЕККитайЭкономика
Популярные комментарии
Подорожает даже то, что в принципе дорожать не должно. Мы же в России.
11 марта, 03:11
Никита Ермаков
5920805
Кто бы сомневался. Про поднятие зарплат не говорили, не???
11 марта, 02:16
aolpsm1 Енотова Варя
37110505
Рекомендуем
Сотрудник в офисе московской биржи
В АКРА предупредили о возможном начале нового финансового кризиса
Пункт обмена валют
Названы последствия снижения курса рубля для россиян
Актриса Людмила Артемьева в сериале Сваты
Актриса из сериала "Сваты" покинула проект
Добыча нефти
Американский экономист предрек России победу в нефтяной войне
Табло курса обмена доллара в Москве
Названы последствия снижения курса рубля для россиян
Вид на Голубую мечеть через пролив Босфор в Стамбуле
В Турции подтвердили первый случай заражения коронавирусом
Панцирь-С1
Минобороны отреагировало на турецкие данные об уничтожении "Панцирей"
Полиция США
В США задержали россиянина Кирилла Фирсова
Рэп-исполнитель Тимати
Пользователей Сети удивило исчезновение татуировок у Тимати
Патруль российской военной полиции в районе освобожденного от боевиков города Саракеб в провинции Идлиб
Российские военные вывели четыре турецкие колонны к постам в Идлибе
Добыча нефти в Бейнвилле, штат Монтана, США
Зарубежные эксперты назвали виновных в снижении цен на нефть
Американская атомная подлодка пробила лед в Арктике
Американская атомная подлодка всплыла из-подо льда в Арктике
Мытье рук с мылом
Погоню за гигиеной назвали вредной для здоровья
Девушка со смартфоном и банковской картой
Названа самая уязвимая для кибермошенников категория россиян
Фото с места обнаружения тела, предположительно Екатерины Левченко, знакомой фигурантов дела Сети
Мать Левченко ожидает увеличения сроков фигурантам дела "Сети"*
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:16Мировые цены на нефть растут более чем на 3%
05:06Дебаты кандидатов в президенты США от демократов пройдут без зрителей
05:01Италия попросила Китая о помощи в борьбе с коронавирусом
04:51Нефть марки WTI дорожала более чем на 3%
04:49В Южной Корее число жертв коронавируса достигло 60 человек
04:44В США заявили, что уровень насилия со стороны талибов остается высоким
04:32В Японии число заразившихся коронавирусом достигло 1277 человек
04:28Байден выиграл на праймериз в штате Мичиган, прогнозирует СМИ
04:09В Китае число жертв коронавируса достигло 3158 человек
04:06США продлили до 15 мая разрешение на сотрудничество с Huawei
04:03Нью-йоркский автосалон перенесли с апреля на август из-за коронавируса
03:56В Панаме сообщили о первой смерти от коронавируса
03:51Китай готов направить в Италию экспертов для борьбы с коронавирусом
03:44Эксперт рассказал, что определит цены на нефть
03:29В Киеве блокировали деятельность группировки хакеров
03:28Названа самая уязвимая для кибермошенников категория россиян
03:27В Мехико заявили, что могут быть посредником между Москвой и Эр-Риядом
03:22Белый дом может оказать помощь энергокомпаниям, сообщает СМИ
03:18В Боливии подтвердили первые случаи заболевания коронавирусом
03:11Вин Дизель раскрыл подробности фильма "Тор: Любовь и гром"
Лента новостейМолния