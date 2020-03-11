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Российское консульство уведомили о задержании россиянина Фирсова
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РИА Новости

Российское консульство уведомили о задержании россиянина Фирсова

01:36 11.03.2020 (обновлено: 01:49 11.03.2020)
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© AP Photo / David DermerПолиция США
Полиция США
© AP Photo / David Dermer
Полиция США. Архивное фото
НЬЮ-ЙОРК, 11 мар – РИА Новости. Правоохранительные органы США уведомили консульство России в Нью-Йорке о задержании россиянина Кирилла Фирсова, сообщил РИА Новости пресс-секретарь консульства Алексей Топольский.
Правоохранительные органы США 7 марта задержали Фирсова в аэропорту имени Джона Ф. Кеннеди Нью-Йорке по подозрению в продаже персональных данных.
"Поступила информация от американских правоохранительных органов о том, что он был задержан 7 марта. Он находится в Нью-Йорке сейчас в следственном изоляторе Манхеттена", - сказал Топольский.
По его словам, изначально инициатива о задержании исходит от ФБР Сан-Диего. Россиянин пока не связывался с консульством.
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По данным американских властей, Фирсов содействовал продаже персональных данных через онлайн-платформу deer.io. Ему вменяются два преступных эпизода. В частности, основой для задержания стали покупки персональных данных, сделанные агентами Федерального бюро расследований.
По информации обвинения, Фирсов является администратором этой платформы, которая расположена в России и предоставляет возможность преступным элементам для продажи их "продуктов и услуг". Обвинение утверждает, что на платформе ведутся продажи полученной путем взлома американской и международной финансовой и корпоративной информации, персональных данных, ворованных учетных записей многих американских компаний.
Как отмечает обвинение, киберпреступник, который хочет продать контрабанду или предложить преступные услуги через платформу, может заказать витрину прямо через сайт за 800 рублей в месяц. Ежемесячная плата вносится биткойнами или через ряд российских платежных систем, таких как WebMoney.
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ФБР 4 марта 2020 года заказало около 1100 игровых аккаунтов в одном из магазинов на платформе. Как отмечалось в документах судебной базы, "из 1100 учетных записей 249 были взломанными аккаунтами компании "А"… Компания "А" находится в Сан-Диего, Калифорния". Она оперирует платформами интерактивных видеоигр.
Вторая закупка была сделана ФБР 5 марта 2020 года. В этот раз были приобретены личные аккаунты более чем трех с половиной тысяч человек, в том числе среди них оказались номера системы социального страхования американских граждан.
По первому эпизоду Фирсову вменяется то, что содействовал продаже незаконно полученных доступов к аккаунтам клиентов компании "А". По второму эпизоду его обвиняют в содействии передаче личных данных граждан США.
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ФБРСан-ДиегоСШАПроисшествияВ мире
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