ГД обсудит ответственность за нарушения на голосовании по Конституции

МОСКВА, 11 мар – РИА Новости. Государственная дума на пленарном заседании в среду обсудит первом чтении законопроект об уголовной ответственности за нарушения на общероссийском голосовании по поправкам в Конституцию РФ.
Во вторник Госдума одобрила во втором чтении законопроект о поправке в Конституцию.
Авторами законопроекта об ответственности за нарушения на голосовании по Конституции стали депутат Госдумы Павел Крашенинников и сенатор Андрей Клишас. Изменения вносятся в ряд статей Уголовного кодекса РФ.
Инициативой предлагается дополнить ряд статей Уголовного кодекса, распространив предусмотренные в действующем законодательстве санкции за нарушения на выборах и на нарушения в ходе общероссийского голосования по поправкам в Конституцию.
"Уголовное наказание, в зависимости от степени тяжести преступления, предусмотрено от штрафов до 4 лет лишения свободы", - отмечал Крашенинников.