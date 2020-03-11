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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
2020-03-11T01:21+0300
https://ria.ru/20200311/1568409156.html
ГД обсудит ответственность за нарушения на голосовании по Конституции
https://cdn24.img.ria.ru/images/156043/87/1560438775_0:138:3151:1910_1036x0_80_0_0_c28ef9503f4e80768664f9d3ac93ab5a.jpg
РИА Новости

ГД обсудит ответственность за нарушения на голосовании по Конституции

01:21 11.03.2020
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваЗдание Госдумы
Здание Госдумы
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Здание Госдумы. Архивное фото
МОСКВА, 11 мар – РИА Новости. Государственная дума на пленарном заседании в среду обсудит первом чтении законопроект об уголовной ответственности за нарушения на общероссийском голосовании по поправкам в Конституцию РФ.
Во вторник Госдума одобрила во втором чтении законопроект о поправке в Конституцию.
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Авторами законопроекта об ответственности за нарушения на голосовании по Конституции стали депутат Госдумы Павел Крашенинников и сенатор Андрей Клишас. Изменения вносятся в ряд статей Уголовного кодекса РФ.
Инициативой предлагается дополнить ряд статей Уголовного кодекса, распространив предусмотренные в действующем законодательстве санкции за нарушения на выборах и на нарушения в ходе общероссийского голосования по поправкам в Конституцию.
"Уголовное наказание, в зависимости от степени тяжести преступления, предусмотрено от штрафов до 4 лет лишения свободы", - отмечал Крашенинников.
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