В Турции подтвердили первый случай заражения коронавирусом

МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Первый случай заражения коронавирусом подтвержден в Турции, пишет в среду газета Daily Sabah.
Глава минздрава Турции Фахреттин Коджа сообщил, что пациент — мужчина, который недавно вернулся из поездки в Европу.
Новым коронавирусом в мире заражены уже более 100 тысяч человек, большинство выздоровели, скончались около 4 тысяч. Впервые вспышка коронавируса была зафиксирована в декабре в китайском Ухане. В Европе наиболее серьезное распространение коронавирус получил в Италии, непростая ситуация складывается также во Франции и Германии.
28 января, 11:11Карта распространения нового коронавируса