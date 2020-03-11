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https://ria.ru/20200311/1568409017.html
Мосгорсуд рассмотрит жалобы на арест полицейских по "делу Голунова"
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РИА Новости

Мосгорсуд рассмотрит жалобы на арест полицейских по "делу Голунова"

01:06 11.03.2020
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкБывший полицейский Денис Коновалов в суде
Бывший полицейский Денис Коновалов в суде
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
Бывший полицейский Денис Коновалов в суде. Архивное фото
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Мосгорсуд в среду проверит законность ареста экс-полицейских, которые обвиняются в том, что подбросили наркотики журналисту Ивану Голунову, сообщили РИА Новости в суде.
"Суд рассмотрит апелляционные жалобы на решения Басманного суда Москвы об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу", - сказали в суде.
Журналист Иван Голунов в Мосгорсуде
5 марта, 15:19
Журналиста Ивана Голунова направили на психиатрическую экспертизу
В конце января СК отправил в СИЗО до 29 марта пятерых экс-полицейских по делу о подброшенных Голунову наркотиках. Денис Коновалов, Акбар Сергалиев, Роман Феофанов, Максим Уметбаев и Игорь Ляховец обвиняются по части 3 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий), ч. 4 ст. 303 УК РФ (фальсификация результатов оперативно-розыскной деятельности) и ч. 2 ст. 228 УК РФ (незаконный оборот наркотиков).
Впоследствии Коновалова, который признал вину и дал показания на соучастников, перевели под домашний арест. Виновными себя признают двое из пяти арестованных: Коновалов – в том, что подбросил наркотики, Максим Уметбаев – в "применении физической силы" к журналисту.
Журналист Медузы Иван Голунов на конференции Свобода СМИ и безопасность журналистов в России и в регионе ОБСЕ: вызовы и возможности в эпоху цифровых технологий
28 февраля, 09:26
Адвокат объяснил наличие следов наркотиков на волосах Голунова
Следствие считает мотивом преступления карьеризм - повышение показателей выявленных и раскрытых преступлений. Сейчас выясняется, причастны ли арестованные к другим преступлениям.
Голунова задержали в Москве 6 июня прошлого года, как утверждала полиция, с мефедроном, но впоследствии уголовное преследование отменили "в связи с недоказанностью его участия" в преступлении. Сам журналист заявлял, что наркотики ему подбросили. Впоследствии ряд сотрудников полиции были уволены по решению главы МВД Владимира Колокольцева в связи с этим скандалом, а против пятерых из них возбудили уголовное дело.
Бывший полицейский Денис Коновалов в суде
26 февраля, 13:25
Голунов одобрил освобождение экс-полицейского, подбросившего наркотики
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Денис КоноваловИван ГолуновДело журналиста Ивана ГолуноваСледственный комитет России (СК РФ)Министерство внутренних дел РФ (МВД России)МоскваПроисшествия
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