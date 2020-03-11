Мосгорсуд рассмотрит жалобы на арест полицейских по "делу Голунова"

МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Мосгорсуд в среду проверит законность ареста экс-полицейских, которые обвиняются в том, что подбросили наркотики журналисту Ивану Голунову, сообщили РИА Новости в суде.
"Суд рассмотрит апелляционные жалобы на решения Басманного суда Москвы об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу", - сказали в суде.
В конце января СК отправил в СИЗО до 29 марта пятерых экс-полицейских по делу о подброшенных Голунову наркотиках. Денис Коновалов, Акбар Сергалиев, Роман Феофанов, Максим Уметбаев и Игорь Ляховец обвиняются по части 3 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий), ч. 4 ст. 303 УК РФ (фальсификация результатов оперативно-розыскной деятельности) и ч. 2 ст. 228 УК РФ (незаконный оборот наркотиков).
Впоследствии Коновалова, который признал вину и дал показания на соучастников, перевели под домашний арест. Виновными себя признают двое из пяти арестованных: Коновалов – в том, что подбросил наркотики, Максим Уметбаев – в "применении физической силы" к журналисту.
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Следствие считает мотивом преступления карьеризм - повышение показателей выявленных и раскрытых преступлений. Сейчас выясняется, причастны ли арестованные к другим преступлениям.
Голунова задержали в Москве 6 июня прошлого года, как утверждала полиция, с мефедроном, но впоследствии уголовное преследование отменили "в связи с недоказанностью его участия" в преступлении. Сам журналист заявлял, что наркотики ему подбросили. Впоследствии ряд сотрудников полиции были уволены по решению главы МВД Владимира Колокольцева в связи с этим скандалом, а против пятерых из них возбудили уголовное дело.