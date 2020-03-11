Мосгорсуд рассмотрит жалобы на арест полицейских по "делу Голунова"

Впоследствии Коновалова, который признал вину и дал показания на соучастников, перевели под домашний арест. Виновными себя признают двое из пяти арестованных: Коновалов – в том, что подбросил наркотики, Максим Уметбаев – в "применении физической силы" к журналисту.