Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-03-11T00:36+0300
https://ria.ru/20200311/1568408595.html
В Германии число случаев заражения коронавирусом выросло на 13,7%
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/0a/1568366994_0:0:3156:1775_1036x0_80_0_0_4a5bae72aa6a090844e5a38ae9566c02.jpg
РИА Новости

В Германии число случаев заражения коронавирусом выросло на 13,7%

00:36 11.03.2020
3197
© REUTERS / China DailyДезинфекция жилого комплекса во Внутренней Монголии
Дезинфекция жилого комплекса во Внутренней Монголии
© REUTERS / China Daily
Дезинфекция жилого комплекса во Внутренней Монголии
БЕРЛИН, 11 мар - РИА Новости. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом COVID-19 в Германии достигло 1296, сообщает во вторник институт Роберта Коха, который ведет статистику заболеваемости по стране.
Утром во вторник институт сообщал о 1139 случаях, это число оставалось неизменным с 15.00 (17.00 мск) понедельника. Новые данные института показывают статистику по состоянию на 21.30 вторника.
Скорость распространения нового коронавируса
8 февраля, 14:35
Скорость распространения нового коронавируса
Чуть более трети заболевших живут в крупнейшей земле Северный Рейн-Вестфалия (484, показатель не изменился). Более 100 случаев зарегистрированы в Баварии (314, плюс 58 случаев) и Баден-Вюртемберге (237, рост на 33), более 20 - в Берлине (48, нулевая динамика), Нижней Саксонии (49, рост на 11), Гессене (35 против 26 в понедельник), Рейнланд-Пфальце (рост на 8 до 25), Гамбурге (29, рост на 12) и Саксонии (22, увеличение на 10).
В остальных регионах число подтвержденных случаев составляет от 4 до 13. Со вторника инфицированные есть во всех регионах Германии - власти земли Саксония-Анхальт сообщили о первых четырех случаях.
Измерение температуры водителя автомобиля
Вчера, 23:29
В Массачусетсе объявили режим ЧС из-за распространения коронавируса
По состоянию на вторник новых жертв нет: общее число скончавшихся от коронавируса в Германии - два человека. О первых летальных исходах в ФРГ стало известно накануне - скончались пациенты в Эссене и округе Хайнсберг в Северном Рейне-Вестфалии. Хайнсберг является одним из центров эпидемии в Германии - здесь выявлено около 300 случаев заражения. Кроме того, в воскресенье в Египте от коронавируса скончался турист из Гамбурга.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.
Производство медицинских масок
Вчера, 23:55
В Румынии зафиксировали четыре новых случая заражения коронавирусом
300104
Обсудить 0
Коронавирус Covid-19Распространение нового коронавирусаСаксония-АнхальтГессенГерманияБерлин (город)В мире
Рекомендуем
Актриса Людмила Артемьева в сериале Сваты
Актриса из сериала "Сваты" покинула проект
Медицинские работники
В Грузии впервые коронавирусом заразился ребенок
Вид на Голубую мечеть через пролив Босфор в Стамбуле
В Турции подтвердили первый случай заражения коронавирусом
Добыча нефти
Американский экономист предрек России победу в нефтяной войне
Скорая помощь у здания университетской больницы Дюссельдорфа
Вспышка коронавируса охватила все регионы Германии
Измерение температуры водителя автомобиля
В Массачусетсе объявили режим ЧС из-за распространения коронавируса
Южнокорейские военные в защитном снаряжении дезинфицируют город Дэгу
Число заболевших коронавирусом в мире превысило 113 тысяч
Люди в защитных масках во Флоренции, Италия
В Италии число случаев коронавируса превысило 10 тысяч
Люди в защитных масках во Флоренции, Италия
Во Франции число заболевших COVID-19 приблизилось к 1800
Медицинский работник в защитном костюме
В Израиле число число заболевших коронавирусом достигло 70 человек
Люди в защитных масках во Флоренции, Италия
В Германии число зараженных коронавирусом достигло 1139
Медицинские работники в защитных костюмах в больнице в округе Юньмэн в провинции Хубэй
В Великобритании замминистра здравоохранения заразилась коронавирусом
Сотрудница медицинского стационара на территории больничного комплекса в Коммунарке
Ученые рассказали, для кого коронавирус смертельно опасен
Производство медицинских масок
В Румынии зафиксировали четыре новых случая заражения коронавирусом
Туристы у здания Лувра, закрытого для посещения в связи с ситуацией с коронавирусом во Франции
Число заболевших коронавирусом в Чехии увеличилось до 61
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:06Дебаты кандидатов в президенты США от демократов пройдут без зрителей
05:01Италия попросила Китая о помощи в борьбе с коронавирусом
04:51Нефть марки WTI дорожала более чем на 3%
04:49В Южной Корее число жертв коронавируса достигло 60 человек
04:44В США заявили, что уровень насилия со стороны талибов остается высоким
04:32В Японии число заразившихся коронавирусом достигло 1277 человек
04:28Байден выиграл на праймериз в штате Мичиган, прогнозирует СМИ
04:09В Китае число жертв коронавируса достигло 3158 человек
04:06США продлили до 15 мая разрешение на сотрудничество с Huawei
04:03Нью-йоркский автосалон перенесли с апреля на август из-за коронавируса
03:56В Панаме сообщили о первой смерти от коронавируса
03:51Китай готов направить в Италию экспертов для борьбы с коронавирусом
03:44Эксперт рассказал, что определит цены на нефть
03:29В Киеве блокировали деятельность группировки хакеров
03:28Названа самая уязвимая для кибермошенников категория россиян
03:27В Мехико заявили, что могут быть посредником между Москвой и Эр-Риядом
03:22Белый дом может оказать помощь энергокомпаниям, сообщает СМИ
03:18В Боливии подтвердили первые случаи заболевания коронавирусом
03:11Вин Дизель раскрыл подробности фильма "Тор: Любовь и гром"
03:10Байден выиграл праймериз в Миссисипи и Миссури, прогнозирует СМИ
Лента новостейМолния