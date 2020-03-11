Совфед рассмотрит законопроект об изменении Конституции

Вносимые в Конституцию поправки посвящены новым требованиям, выдвигаемым к президенту, членам правительства и госчиновникам разного уровня, закрепляют социальные гарантии государства перед гражданами, меняют круг полномочий парламента, запрещают отчуждение федеральных территорий, устанавливают статус русского языка, а также упоминают Бога в главе, посвящённой преемственности развития Российской государственности.

Кроме того, поправки позволяют действующему президенту РФ участвовать в новых президентских выборах.

Президент без иностранного гражданства и счетов за границей

Согласно закону, с 10 до 25 лет для президента увеличивается так называемый "ценз оседлости" - срок, в течение которого кандидат должен проживать на территории РФ. Президент не должен иметь иностранного гражданства или вида на жительство, а также счетов и вкладов за рубежом. Также эти запреты будут распространены и на членов кабинета министров, губернаторов, региональные власти, прокуроров и омбудсмена по правам человека.

Кроме того, из конституции убирается оговорка "подряд" в пункте о количестве президентских сроков.

В конституции закрепляется, что президент РФ, прекративший исполнение своих полномочий, обладает неприкосновенностью. Указывается, что бывший глава государства может быть лишен неприкосновенности в порядке, предусмотренном статьей 93 конституции для отрешения действующего главы государства от должности. В настоящее время нормы о неприкосновенности и о порядке лишения неприкосновенности прекратившего исполнение своих полномочий президента закреплены в федеральном законе "О гарантиях президенту Российской Федерации , прекратившему исполнение своих полномочий, и членам его семьи".

Правительство

Законом прописывается в конституции, что председатель правительства несет персональную ответственность перед президентом. Общее руководство кабмином будет осуществлять президент.

Кроме того, за кабмином закрепляются новые полномочия, в том числе обеспечение единой государственной политики в области поддержки, укрепления и защиты семьи, сохранение традиционных семейных ценностей, поддержка научно-технологического развития РФ, сохранение и развитие ее научного потенциала.

За правительством также закрепляются полномочия по охране окружающей среды, сохранению уникального природного и биологического многообразия страны, формированию в обществе ответственного отношения к животным, развитие системы экологического образования, формирование экологической культуры, обеспечение выполнения национальных проектов и федеральных программ, обеспечение участия общественных организаций и объединений в выработке и проведении государственной политики и поддержку волонтерского движения.

Правительство обеспечивает укрепление и защиту семей, инвалидов, содействует развитию промышленности, поддержке волонтеров и защите экологии.

Парламент

За Госдумой поправки к конституции закрепляют право утверждать кандидатуры премьер-министра, его заместителей и министров. Утверждение кандидатур на посты министров иностранных и внутренних дел, обороны, по чрезвычайным ситуациям и юстиции предлагается после консультаций с Советом Федерации. Также, согласно законопроекту, после консультаций с Советом Федерации президент будет назначать и освобождать от должности генпрокурора, его заместителей и региональных прокуроров, а также прекращать полномочия глав Конституционного и Верховного судов, их заместителей и судей. Число судей Конституционного суда будет сокращено с 19 до 11 человек.

Членов СФ теперь официально можно будет называть сенаторами, этот термин теперь найдёт отражение в Основном законе.

Также президент РФ получит право, но не обязанность, распустить Госдуму в том случае, если она три раза отклонит предложенную им кандидатуру в премьер-министры, а также после трехкратного отклонения кандидатур одной трети членов правительства.

Помимо этого, увеличивается президентская квота Совфеде до 30 сенаторов, а экс-президенты России получают претендовать на одну из семи квот пожизненного члена Совета Федерации.

Федеральные территории и запрет на отчуждение

Согласно поправкам, на территории РФ могут появиться федеральные территории, при этом вводится запрет на отчуждение территорий России и призывы к этим действиям.

Также, согласно поправкам, органы федеральной власти смогут быть размещены не только в Москве , но и в других городах страны.

Полномочия конституционного суда

Изменения в конституцию дают право Конституционному суду РФ оценивать решения иностранных и межгосударственных судов на предмет их соответствия Основному закону страны. В этой связи статью 125 конституции дополняется нормой, согласно которой КС будет решать вопрос о "возможности исполнения решения иностранного или международного (межгосударственного) суда, иностранного или международного третейского суда (арбитража), налагающего обязанности на Российскую Федерацию, в случае если это решение противоречит основам публичного правопорядка" РФ.

Также Конституционный суд сможет проверять на соответствие основному закону страны и законопроекты о поправке в конституцию.

Россия - правопреемница СССР и защитница исторической правды

Глава третья основного документа страны пополняется новой статьей, где указывается, что Российская Федерация является правопреемницей СССР в части членства в международных организациях, договорах, а также в отношении предусмотренных международными договорами обязательств и активов СССР за пределами России.

В статье, посвященной преемственности истории России, появляется упоминание о Боге.

"Российская Федерация, объединенная тысячелетней историей, сохраняя память предков, передавших нам идеалы и веру в Бога, а также преемственность в развитии Российского государства, признает исторически сложившееся государственное единство. Российская Федерация чтит память защитников Отечества, обеспечивает защиту исторической правды. Умаление значения подвига народа при защите Отечества не допускается", - говорится в законе о поправках.

Семейные ценности и социальные обязательства

В конституцию вносится упоминание о том, что дети являются важнейшим приоритетом государственной политики России, а государство со своей стороны должно создавать условия для их всестороннего образования, воспитания патриотизма и воспитания у них уважения к старшим.

Среди одобренных предложений - прописать в конституции, что брак - это союз мужчины и женщины.

Согласно закону, в конституции будет закреплено положение, что минимальный размер оплаты труда в России составляет не менее прожиточного минимума. Кроме того, государство проводит индексацию пенсий не реже 1 раза в год, а также индексацию социальных пособий.

В основном документе также будет прописано, что государство создает условия для экономического роста страны, а также повышения доверия между государством и гражданами.

Статус русского языка и самобытность культур рф

Закон предусматривает, что в Конституции будет прописан статус русского языка как языка государствообразующего народа, "входящего в многонациональный союз равноправных народов РФ".

В это же время национальные республики в составе России вправе устанавливать свои государственные языки и употреблять их наравне с русским в своих госучреждениях.

Россия также по конституции будет гарантировать всем ее народам право на сохранение родного языка, создание условий для его изучения. Кроме того, культура РФ признается наследием ее многонационального народа, поддерживается и охраняется государством.

Также в конституцию вводятся положения о самобытности культуры народов России, в основном законе страны закрепляется право страны на защиту прав и поддержку соотечественников за рубежом.

Снова может баллотироваться

Перед самым вторым чтением законопроекта в Госдуме по инициативе депутата Валентины Терешковой в него было внесено положение, позволяющее действующему президенту участвовать в новых выборах.

Согласно действующей части 3 статьи 81 Конституции РФ, одно и то же лицо не может занимать должность президента РФ более двух сроков подряд.

Внесенной поправкой предлагается, что указанное положение "применяется к лицу, занимавшему и (или) занимающему должность президента РФ, без учета числа сроков, в течение которых оно занимало и (или) занимает эту должность на момент вступления в силу поправки к Конституции РФ на установленное поправкой допустимое число сроков, вне зависимости от числа сроков, в течение которых указанное лицо занимало и (или) занимает эту должность на момент вступления данной поправки в силу", и, следовательно, не исключает для действующего президента возможность вновь занимать должность главы государства.

Голосование и порядок вступления поправок в силу

После того как сенаторы одобрят в среду закон о поправках в Конституцию, он будет передан регионам для рассмотрения. Предусмотрено, что документ будет считаться одобренным лишь после его поддержки двумя третями региональных парламентов, в противном случае вся процедура внесения поправок в Конституцию будет прекращена.

После этого Совфед вновь соберётся на заседание 14 марта, чтобы утвердить решения регионов.

Общероссийское голосование по законопроекту об изменении Конституции РФ пройдет 22 апреля, этот день будет нерабочим. Организатором голосования будет ЦИК. Поправками предлагается закрепить основные процедурные вопросы подготовки и проведения общероссийского голосования, итоги которого будут являться условием вступления в силу поправок к конституции.

Закон о поправке в Конституцию РФ дополнен новой статьей, согласно которой общероссийское голосование по поправке может быть проведено только в случае положительного заключения Конституционного суда (КС) РФ на законопроект об изменении основного закона.

Соответствующее заключение КС должен дать в течение недели. Если заключение будет положительным, вступит в силу 2 статья проекта - об общероссийском голосовании.