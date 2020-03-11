Российские Ту-142 выполнили плановый полет над нейтральными водами

ВЛАДИВОСТОК, 10 мар - РИА Новости. Два дальних противолодочных самолета Ту-142 ВМФ РФ совершили плановый полет над нейтральными водами Чукотского моря и моря Бофорта в строгом соответствии с Международными правилами, сообщает отдел информационного обеспечения Тихоокеанского флота пресс-службы Восточного военного округа.
Ранее сообщалось, что американские истребители четыре часа сопровождали российский противолодочный самолет Ту-142 в районе Аляски.
За последнее время сообщалось о нескольких учебных операциях российских Ту-142. Так, на прошлой неделе командование Тихоокеанского флота РФ проинформировало об учениях с бомбометанием в Японском море, а в конце февраля сообщалось об учебном полете двух таких самолетов над нейтральными водами Норвежского и Баренцева морей.