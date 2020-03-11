Пилоты рассказали, что происходит в кабине во время полета

МОСКВА, 11 мар – РИА Новости. Два летчика рассказали изданию Express, что происходит в кабине самолета во время полета, и что именно они контролируют.
"После взлета мы внимательно следим за тем, чтобы воздушное судно без проблем набрало высоту", — рассказал один из них. Он выполняет короткие перелеты из Великобритании для одной крупной авиакомпании.
"Как только высота набрана, первый пилот начинает готовить самолет к приземлению. Второй заполняет бумаги, связанные с проверкой топлива, и получает информацию о погоде и другие данные из пункта назначения", — добавил он.
Затем, оба составляют план постепенного снижения и посадки.
По мнению Патрика Смита, пилота и автора книги Cockpit Confidential, в длинных перелетах больше времени, когда фактически нечего делать. В такие моменты он советует летчикам переговариваться, чтобы сохранять бдительность.
"Бывает, что у обоих пилотов появляется очень много задач, даже если включен автопилот", - уверяет Смит.
В США летчикам нельзя пользоваться мобильными телефонами во время полета, чтобы не отвлекаться. В Великобритании такого запрета нет.
На долгих рейсах число пилотов может вырасти до трех и четырех. Тогда они могут подменять друг друга. Два летчика при этом всегда должны находиться в кабине, и все — на взлете и посадке.