"Убил, а труп утопил": под Тамбовом не могут найти школьницу

МОСКВА, 11 мар — РИА Новости, Виктор Званцев. В Тамбовской области продолжаются поиски 13-летней школьницы, пропавшей четыре дня назад. По версии следствия, ее случайно сбил автомобиль. Водитель, убедившись, что девушка мертва, сбросил тело в реку и скрылся. Его уже задержали. Однако местные в несчастный случай не верят и полагают, что подозреваемый таким образом хочет уйти от ответственности за умышленное убийство. РИА Новости разбиралось в обстоятельствах трагедии.
Дорога домой
Екатерина (имя несовершеннолетней изменено) из села Бокино пропала в субботу вечером, возвращаясь с дискотеки. Вечеринка в местном Дворце культуры закончилась в 21:30. Школьница успела позвонить домой и сказать, что скоро будет. Всю ночь родители искали ее самостоятельно, а утром обратились в полицию.
Уже на следующий день в село прибыли сотни волонтеров, полицейских и спасателей. Круглосуточный штаб развернули там же, в ДК. Прочесали все заброшенные здания, прилегающие леса, с помощью дронов осмотрели поля — никаких следов.
© Фото : Поисковый отряд "Лиза Алерт " Тамбовской областиОперативный штаб
© Фото : Поисковый отряд "Лиза Алерт " Тамбовской области
Оперативный штаб
"Несмотря на праздничные дни, подростка искали днем и ночью. Буквально всем селом, — рассказывает РИА Новости жительница Бокино Наталья, чья дочь училась с пропавшей в одном классе. — Добровольцы приехали из Тамбова, а также из других соседних городов и областей".
Оперативники опросили присутствовавших на дискотеке и изъяли записи с видеокамер, установленных в селе и на близлежащих дорогах. В итоге вышли на 35-летнего жителя соседнего города Котовска. В понедельник, 9 марта, его задержали и доставили в отдел полиции. Под давлением улик он написал явку с повинной, признавшись в непреднамеренном убийстве.
"Подозреваемый на личном автомобиле сбил девочку, возвращавшуюся домой с дискотеки, — сообщили в СУ СКР по Тамбовской области. — Решив скрыть преступление, погрузил тело в автомобиль, вывез к водоему и сбросил в воду".
По информации источника в правоохранительных органах, следователи отрабатывают и другие версии, в том числе — умышленное убийство. Водолазы прочесывают устье реки Цна, куда задержанный, по его собственному признанию, бросил тело.
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"Если труп обнаружат, экспертиза выявит причину смерти: травма при ДТП или что-то другое, — уточняет источник. — Проблема в том, что тело могло унести течение. В общем, найти его будет сложно".
Другое тело
Многие в Бокино не верят в несчастный случай, считая, что таким образом подозреваемый пытается скрыть более тяжкое преступление.
"Активно обсуждают другой сценарий: якобы задержанный силой затолкал девочку в автомобиль, увез в лес, убил, а труп спрятал, — говорит РИА Новости один из местных. — И что в машине в этот момент находился еще один мужчина. Сейчас все село бурлит. Некоторые активисты даже собираются устроить митинг возле отделения полиции с требованием раскрыть личность подозреваемого".
Для следственного эксперимента полицейские перекрывали дорогу. Подозреваемый находится под усиленной охраной. Информацией о нем СК пока не делится.
Между тем, пока искали Екатерину, волонтеры обнаружили останки другого человека — возможно, это рыбак, пропавший еще в прошлом году. Фрагменты тела направили на экспертизу.
"Мы нашли много артефактов, не имеющих отношения к пропаже Кати, — добавляет координатор отряда "Лиза Алерт" Александр Щукин. — Это сильно осложнило работу, потому что приходилось проверять каждую вещь".
Вечером 9 марта после признания подозреваемого и по просьбе полицейских волонтеры прекратили поиски. Теперь этим занимаются лишь следственно-оперативная группа и водолазы.
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Последняя надежда
Екатерина училась в восьмом классе местной школы, посещала танцевальный кружок. Все занятия там сейчас приостановлены.
"Катя из благополучной полной семьи, — рассказывает РИА Новости один из сотрудников школы № 2. — Очень воспитанная и скромная девочка. Училась хорошо, никаких проблем с поведением. Поэтому когда пропала, сразу стало понятно, что произошло несчастье. Одноклассники, другие ученики и учителя пришли на помощь и тоже приняли участие в поисках".
Знакомые девочки не теряют надежды, что она найдется. Однако оперативники в чудо уже не верят.
© Скриншот из группы Дом Культуры "Бокинский" в ВКонтактеПост в соцсетях, в первом комментарии под которым, Екатерина подтвердила свое участие в дискотеке
© Скриншот из группы Дом Культуры "Бокинский" в ВКонтакте
Пост в соцсетях, в первом комментарии под которым, Екатерина подтвердила свое участие в дискотеке
В группе местного ДК в социальных сетях до сих пор висит объявление о том, что 7 марта в 20:00 состоится дискотека. Входной билет — 50 рублей.
Пока уголовное дело расследуют по самой тяжкой статье "Убийство несовершеннолетнего". По решению Ленинского районного суда Тамбова ближайшие два месяца подозреваемый проведет под стражей. Если вину докажут, ему грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.