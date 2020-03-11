"Убил, а труп утопил": под Тамбовом не могут найти школьницу

МОСКВА, 11 мар — РИА Новости, Виктор Званцев. В Тамбовской области продолжаются поиски 13-летней школьницы, пропавшей четыре дня назад. По версии следствия, ее случайно сбил автомобиль. Водитель, убедившись, что девушка мертва, сбросил тело в реку и скрылся. Его уже задержали. Однако местные в несчастный случай не верят и полагают, что подозреваемый таким образом хочет уйти от ответственности за умышленное убийство. РИА Новости разбиралось в обстоятельствах трагедии.

Дорога домой

Екатерина (имя несовершеннолетней изменено) из села Бокино пропала в субботу вечером, возвращаясь с дискотеки. Вечеринка в местном Дворце культуры закончилась в 21:30. Школьница успела позвонить домой и сказать, что скоро будет. Всю ночь родители искали ее самостоятельно, а утром обратились в полицию.

Уже на следующий день в село прибыли сотни волонтеров, полицейских и спасателей. Круглосуточный штаб развернули там же, в ДК. Прочесали все заброшенные здания, прилегающие леса, с помощью дронов осмотрели поля — никаких следов.

© Фото : Поисковый отряд "Лиза Алерт " Тамбовской области Оперативный штаб © Фото : Поисковый отряд "Лиза Алерт " Тамбовской области Оперативный штаб

"Несмотря на праздничные дни, подростка искали днем и ночью. Буквально всем селом, — рассказывает РИА Новости жительница Бокино Наталья, чья дочь училась с пропавшей в одном классе. — Добровольцы приехали из Тамбова , а также из других соседних городов и областей".

Оперативники опросили присутствовавших на дискотеке и изъяли записи с видеокамер, установленных в селе и на близлежащих дорогах. В итоге вышли на 35-летнего жителя соседнего города Котовска . В понедельник, 9 марта, его задержали и доставили в отдел полиции. Под давлением улик он написал явку с повинной, признавшись в непреднамеренном убийстве.

"Подозреваемый на личном автомобиле сбил девочку, возвращавшуюся домой с дискотеки, — сообщили в СУ СКР по Тамбовской области. — Решив скрыть преступление, погрузил тело в автомобиль, вывез к водоему и сбросил в воду".

По информации источника в правоохранительных органах, следователи отрабатывают и другие версии, в том числе — умышленное убийство. Водолазы прочесывают устье реки Цна, куда задержанный, по его собственному признанию, бросил тело.

"Если труп обнаружат, экспертиза выявит причину смерти: травма при ДТП или что-то другое, — уточняет источник. — Проблема в том, что тело могло унести течение. В общем, найти его будет сложно".

Другое тело

Многие в Бокино не верят в несчастный случай, считая, что таким образом подозреваемый пытается скрыть более тяжкое преступление.

"Активно обсуждают другой сценарий: якобы задержанный силой затолкал девочку в автомобиль, увез в лес, убил, а труп спрятал, — говорит РИА Новости один из местных. — И что в машине в этот момент находился еще один мужчина. Сейчас все село бурлит. Некоторые активисты даже собираются устроить митинг возле отделения полиции с требованием раскрыть личность подозреваемого".

Для следственного эксперимента полицейские перекрывали дорогу. Подозреваемый находится под усиленной охраной. Информацией о нем СК пока не делится.

Между тем, пока искали Екатерину, волонтеры обнаружили останки другого человека — возможно, это рыбак, пропавший еще в прошлом году. Фрагменты тела направили на экспертизу.

"Мы нашли много артефактов, не имеющих отношения к пропаже Кати, — добавляет координатор отряда "Лиза Алерт" Александр Щукин . — Это сильно осложнило работу, потому что приходилось проверять каждую вещь".

Вечером 9 марта после признания подозреваемого и по просьбе полицейских волонтеры прекратили поиски. Теперь этим занимаются лишь следственно-оперативная группа и водолазы.

Последняя надежда

Екатерина училась в восьмом классе местной школы, посещала танцевальный кружок. Все занятия там сейчас приостановлены.

"Катя из благополучной полной семьи, — рассказывает РИА Новости один из сотрудников школы № 2. — Очень воспитанная и скромная девочка. Училась хорошо, никаких проблем с поведением. Поэтому когда пропала, сразу стало понятно, что произошло несчастье. Одноклассники, другие ученики и учителя пришли на помощь и тоже приняли участие в поисках".

Знакомые девочки не теряют надежды, что она найдется. Однако оперативники в чудо уже не верят.

© Скриншот из группы Дом Культуры "Бокинский" в ВКонтакте Пост в соцсетях, в первом комментарии под которым, Екатерина подтвердила свое участие в дискотеке © Скриншот из группы Дом Культуры "Бокинский" в ВКонтакте Пост в соцсетях, в первом комментарии под которым, Екатерина подтвердила свое участие в дискотеке

В группе местного ДК в социальных сетях до сих пор висит объявление о том, что 7 марта в 20:00 состоится дискотека. Входной билет — 50 рублей.