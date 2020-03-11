Дэниел Крейг рассказал, почему не хотел играть в "Не время умирать"

МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Дэниел Крейг рассказал, что был "физически на нуле" после фильма "Спектр" (2015) и поэтому был близок к тому, что отказаться от съемок в следующей части франшизы, . Дэниел Крейг рассказал, что был "физически на нуле" после фильма "Спектр" (2015) и поэтому был близок к тому, что отказаться от съемок в следующей части франшизы, сообщает NME.

Актер играет знаменитого агента в фильме "Не время умирать", премьеру которого перенесли с апреля на ноябрь из-за коронавируса.

Отвечая на вопрос о том, почему продолжения пришлось ждать так долго, Крейг подчеркнул, что его физическая форма не позволяла ему сразу приступить к съемкам.

"Я не собирался снова сниматься. Я все время спрашивал себя: имеет ли смысл все это проделывать? Я не чувствовал в себе… Я был физически на нуле. И перспективу работы над следующим фильмом даже не рассматривал. Поэтому после "Спектра" прошло пять лет", — пояснил актер.