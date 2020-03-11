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2020-03-11T09:51+0300
https://ria.ru/20200311/1568399777.html
Дэниел Крейг рассказал, почему не хотел играть в "Не время умирать"
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РИА Новости

Дэниел Крейг рассказал, почему не хотел играть в "Не время умирать"

09:51 11.03.2020
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© Фото : предоставлено компанией Sony Pictures Releasing RussiaКадр из фильма "007: Спектр"
Кадр из фильма 007: Спектр
© Фото : предоставлено компанией Sony Pictures Releasing Russia
МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Дэниел Крейг рассказал, что был "физически на нуле" после фильма "Спектр" (2015) и поэтому был близок к тому, что отказаться от съемок в следующей части франшизы, сообщает NME.
Актер играет знаменитого агента в фильме "Не время умирать", премьеру которого перенесли с апреля на ноябрь из-за коронавируса.
Отвечая на вопрос о том, почему продолжения пришлось ждать так долго, Крейг подчеркнул, что его физическая форма не позволяла ему сразу приступить к съемкам.
"Я не собирался снова сниматься. Я все время спрашивал себя: имеет ли смысл все это проделывать? Я не чувствовал в себе… Я был физически на нуле. И перспективу работы над следующим фильмом даже не рассматривал. Поэтому после "Спектра" прошло пять лет", — пояснил актер.
На прошлой неделе было официально объявлено, что выход ленты "Не время умирать" перенесен на ноябрь 2020 года. Так, в Великобритании фильм выйдет 12 ноября, дата российской премьеры пока не сообщается.
Кадр из фильма Не время умирать
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КультураКино и сериалыНовости культурыДэниел КрейгВеликобритания
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