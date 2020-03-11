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2020-03-11T09:25+0300
https://ria.ru/20200311/1568397067.html
Трупов - гора. Якутский приют винят в массовом убийстве собак и кошек
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РИА Новости

Трупов - гора. Якутский приют винят в массовом убийстве собак и кошек

08:00 11.03.2020 (обновлено: 09:25 11.03.2020)
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© Аккаунт zlata_tv в InstagramСобака в пункте передержки. Стоп-кадр из видео
Собака в пункте передержки. Стоп-кадр из видео
© Аккаунт zlata_tv в Instagram
МОСКВА, 11 мар — РИА Новости, Мария Марикян. Соцсети облетели страшные фотографии из Якутска. В городском пункте передержки зоозащитники обнаружили более двух сотен трупов собак и кошек. Активисты обратились в полицию с требованием завести дело по 245 УК ("Жестокое обращение с животными"). Однако в региональном департаменте ветеринарии заявили: обвинения "не соответствуют действительности". Чиновники утверждают, что на территории приюта есть два контейнера: в одном — погибшие от болезней и тяжелых травм, в другом — умерщвленные животные, контактировавшие с зараженной бешенством собакой. Зоозащитники же уверены, что от некоторых четвероногих избавились специально: места для всех беспризорников не хватает.

"А было ли бешенство?"

Эта история началась неделю назад, когда у собаки из пункта передержки (ППБЖ) обнаружили вирус бешенства. Вскоре в департаменте ветеринарии Республики Саха (Якутия) сообщили, что в ППБЖ — двухмесячный карантин. Профильных специалистов обязали проводить клинические осмотры, мониторить случаи бешенства и умерщвлять всех зараженных вирусом собак и кошек, а также тех животных, у кого есть подозрения на бешенство.
"Эвтаназию делали седьмого и восьмого марта. Всего усыпили 153 пса и 48 кошек. Основание — якобы все они как-то контактировали с больной собакой, — рассказывает РИА Новости директор фонда защиты животных "Белый Бим" Марина Сантаева. — Нам объяснили, что у собаки нашли бешенство. Но нигде так и не опубликовали акт экспертизы. Поэтому и возникает множество вопросов: о какой вообще собаке идет речь, как ее отловили, умерла ли она своей смертью? Если стало известно о бешенстве, должны были сразу ввести карантин не только на территории ППБЖ, но и в городе. Однако о карантине по всему Якутску объявили только 10 марта. Почему-то лишь после того, как зоозащитники подняли шум".
© Аккаунт zlata_tv в InstagramПункт передержки на Очиченко, 57
Пункт передержки на Очиченко 57
© Аккаунт zlata_tv в Instagram
Пункт передержки на Очиченко, 57
Собеседница говорит, что об умерщвлении она узнала в ночь на 9 марта — от одного из волонтеров. "Я не хочу раскрывать источник. Теперь это неважно. Информацию о животных тогда получили многие зоозащитники. Утром мы выехали на место — около 20 человек", — продолжает Марина. В пункт передержки по адресу Очиченко, 57 волонтеров не пустили. И они вызвали полицию из-за "нарушения статьи 245 УК".
Всего временный приют вмещает около 200 особей. Когда активистам удалось пройти на территорию, они насчитали лишь 70 собак — все сидели в уличных вольерах. А помещение, где животных содержали в тепле, пустовало. Кошки же и вовсе пропали. "Когда мы увидели контейнер, ужаснулись. Гору трупов — собачьих и кошачьих — просто бросили на улице. Они были обезображены, в крови", — описывает картину Сантаева.

"Спускают на тормозах"

Пункт передержки на Очиченко не впервые попадает в поле зрения общественности. "На него регулярно жалуются и в прокуратуру, и в полицию. Главная претензия — антисанитария. Временный приют — это рассадник инфекций. Но решить проблему никак не получается, постоянно все спускают на тормозах. У нас в Якутии 150 лет не обнаруживали вирус бешенства, — высказывает мнение в беседе с агентством зоозащитница Злата Сычева. — Сегодня я была на месте, где утилизируют трупы. Картина страшная: останки животных дымятся, над ними летают птицы, вокруг бегают косули. Налицо несоблюдение элементарных санитарных норм".
Сычева добавляет: животные, которых отправили на утилизацию, не обезглавлены — "значит, их так и не проверили на бешенство". "Вопрос: как же они проводят исследования? Ведь прекрасно известно, что вирус находится в головном мозге, выявляется посмертно".
Прокуратура уже взяла это дело на контроль. В надзорном ведомстве РИА Новости сообщили, что проверят, соблюдаются ли в городском пункте передержки ветеринарные нормы и требования, а также не нарушают ли там законодательство об ответственном обращении с животными.
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"Выбор очевиден"

Тем временем в соцсетях развернулись нешуточные словесные баталии насчет того, как быть с потенциально зараженными животными. Одни видят в них прямую угрозу, другие считают неприемлемым усыплять незараженных особей. Ряд пользователей вылили ушат критики в адрес местных властей. Глава Якутска Сардана Авксентьева в ответ опубликовала у себя в инстаграме пост о том, что все решения принимаются специальной комиссией ветеринарной службы, а не мэрией или сотрудниками ППБЖ.

"Я не давала указаний об умерщвлении животных в пункте передержки. Зря меня в этом обвиняют. Это клевета! — возмутилась Авксентьева. — Я обратилась в столичную полицию с просьбой дать правовую оценку произведенным действиям".

На резонансную истории отреагировал и глава Якутии Айсен Николаев. Он заверил, что поручил выполнить все необходимые проверки.
В региональном департаменте ветеринарии нам рассказали, что указ на умерщвление потенциально больных животных глава республики подписал 6 марта. Согласно документу (есть в распоряжении редакции), требовалось сразу ввести карантин в Якутске, утвердить план по ликвидации очага заражения. Запрещались выставки с участием собак и кошек, а также торговля домашними животными.
Марина Сантаева недоумевает: "Даже если так, почему об этом указе не было ничего известно? Почему его обнародовали только 10 марта? И почему карантин объявили с опозданием?"
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В департаменте, в свою очередь, сказали: информация о жестоком умерщвлении собак работниками ветеринарных служб, которая распространяется в Сети, "не соответствует действительности". И уточнили, что на территории пункта передержки размещены два контейнера. В одном — трупы собак, погибших на улицах города в результате наезда автомашин, от болезней, "а также усыпленных по согласию хозяев в связи с тяжелыми заболеваниями или неизлечимыми последствиями острой травмы". Во втором — 153 пса и 48 кошек, контактировавших с зараженной бешенством собакой. По словам сотрудника ведомства, то, что зафиксировали зоозащитники на камеры и опубликовали в соцсетях, — содержимое первого контейнера. Доступ же ко второму закрыт.

"Бешенство — одно из самых страшных заболеваний как для животных, так и для человека. Для предупреждения распространения инфекции применяется эвтаназия. Когда стоит выбор между жизнью человека и животного, выбор очевиден", — подчеркнули в профильном департаменте.

Активист Злата Сычева говорит, что по поручению главы региона для проверки пункта передержки сформирована комиссия из представителей правительства, МВД, общественников и журналистов. "Я тоже в рабочей группе. Пока состоялось одно заседание — очень много вопросов и ни одного ответа. Следующее назначено на 12 марта".
У зоозащитников есть своя версия, почему тянули с карантином и публикацией указа. По их мнению, информация о вирусе бешенства могла послужить предлогом "для массового убийства". "Мы полагаем, что животных усыпили специально, поскольку мест не было, — говорил Сычева. — Постоянных приютов в Якутске нет. Беспризорников на улицах, к сожалению, очень много — все из-за безответственного отношения хозяев к своим питомцам. А пункт передержки — единственный".
Со своей стороны, мэр Сардана Авксентьева на общегородской планерке поручила проверить все данные экспертизы. Кроме того, власти рассматривают возможность дополнительного независимого расследования в пункте передержки, чтобы исключить версию зоозащитников.
Тем временем местные жители несут мягкие игрушки и зажигают свечи в центре Якутска у памятника бездомной собаке — в память о животных, в гибели которых еще предстоит разобраться.
© Предоставлено Златой СычевойПамятник бездомной собаке. Стоп-кадр из видео
Памятник бездомной собаке и щенку. Стоп-кадр из видео
© Предоставлено Златой Сычевой
Памятник бездомной собаке. Стоп-кадр из видео
1843106618
Обсудить 21
Республика Саха (Якутия)Сардана АвксентьевакошкисобакиАйсен НиколаевЯкутскЗащита животныхОбщество
Популярные комментарии
Хотелось бы, чтоб все эти зоозащитники реально и сами что-то сделали, а не вопили на каждом углу. Пусть каждый из них возьмет животных с улицы и содержит их на свои деньги. Да, и упреждающе, этих животных никто не выкидывал, они родились и выросли на улице, как и их предки. И еще, почему популяцию волков и лис мы регулируем отстрелом, а диких собак трогать нельзя? Они несут не меньшую опасность, а возможно и большую, так как живут среди людей.
11 марта, 09:34
agent_anonimus
21000229
С чего вдруг усыпление диких собак считается негуманным? Пусть в лес уходят, если жизнь дорога. В населенных пунктах им не место. Выбор у них есть.
11 марта, 10:35
vvadim365
17000221
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