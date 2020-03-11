Фараоны и спящий фотограф: лучшие кадры Sony World Photography Awards

Работа Тобиа Фаверио (Tobia Faverio) из серии "Крокодиловы слезы". Автора интересуют проблемы охраны окружающей среды и негативное влияние человека на природу.
Работа Тобиа Фаверио (Tobia Faverio) из серии "Крокодиловы слезы". Автора интересуют проблемы охраны окружающей среды и негативное влияние человека на природу.
Брюс Бай (Bruce Bai) запечатлел "Холодное озеро" в Китае, когда возвращался из поездки с отцом. Открывшийся за окном автомобиля пейзаж пленил фотографа.
Брюс Бай (Bruce Bai) запечатлел "Холодное озеро" в Китае, когда возвращался из поездки с отцом. Открывшийся за окном автомобиля пейзаж пленил фотографа.
Игуана мирно грелась на солнышке, пока Мак Сили (Mac Sealy) не потревожил ее. Ответом человеку стал полный осуждения взгляд.
Игуана мирно грелась на солнышке, пока Мак Сили (Mac Sealy) не потревожил ее. Ответом человеку стал полный осуждения взгляд.
Рам Каушалян (Ram Kaushalyan) сделала это фото на ведическом фестивале в индийской деревушке Каверипаттинам.
Рам Каушалян (Ram Kaushalyan) сделала это фото на ведическом фестивале в индийской деревушке Каверипаттинам.
Красота этого места обманчива: здесь нельзя купаться, в мутной воде больше не водится рыба. Автор снимка "Загрязнение реки" Джейн Ботова (Jane Botova) хотела бы, чтобы люди задумались над тем, что творят.
Красота этого места обманчива: здесь нельзя купаться, в мутной воде больше не водится рыба. Автор снимка "Загрязнение реки" Джейн Ботова (Jane Botova) хотела бы, чтобы люди задумались над тем, что творят.
Эмилия Хамерска-Ленгас (Emilia Hamerska-Lengas) обожает мотогонки. Ее работа, отобранная в шорт-лист конкурса, называется "Скорость в пыли".
Эмилия Хамерска-Ленгас (Emilia Hamerska-Lengas) обожает мотогонки. Ее работа, отобранная в шорт-лист конкурса, называется "Скорость в пыли".
"Пара". Чыонг Хоай Ву (Truong Hoai Vu) запечатлел морских звезд в лучах заката.
"Пара". Чыонг Хоай Ву (Truong Hoai Vu) запечатлел морских звезд в лучах заката.
"Гонка". Фото Яна Пищатовского (Jan Piszczatowski) олицетворяет бешеный темп жизни в мегаполисе.
"Гонка". Фото Яна Пищатовского (Jan Piszczatowski) олицетворяет бешеный темп жизни в мегаполисе.
"Бербер". После путешествия по Сахаре Ли Шлоссер (Lee Schlosser) и его проводник остановились отдохнуть. Фотографа заинтересовал национальный костюм марокканских берберов, и гид показал ему, как завязывают головной убор тагельмуст.
"Бербер". После путешествия по Сахаре Ли Шлоссер (Lee Schlosser) и его проводник остановились отдохнуть. Фотографа заинтересовал национальный костюм марокканских берберов, и гид показал ему, как завязывают головной убор тагельмуст.
"Фараоны". Этот кадр Любовь Александрова сделала во время выступления Военного симфонического оркестра Египта на фестивале "Спасская башня" в Москве.
"Фараоны". Этот кадр Любовь Александрова сделала во время выступления Военного симфонического оркестра Египта на фестивале "Спасская башня" в Москве.
"Спящий фотограф". Анна Кульминская (Anna Kulminskaya) увидела эту сцену в закусочной. Она обратила внимание на то, как гармонично вписывается в пространство фигура спящего мальчика.
"Спящий фотограф". Анна Кульминская (Anna Kulminskaya) увидела эту сцену в закусочной. Она обратила внимание на то, как гармонично вписывается в пространство фигура спящего мальчика.
"Одинокий валун". Автор снимка — Адам Рабара (Adam Rábara).
"Одинокий валун". Автор снимка — Адам Рабара (Adam Rábara).
Героиня фото Дарьи Ловец (Daria Iovets) — прекрасная ведьма Анна, которая любуется закатом, сидя на ветвях дерева в лесу.
Героиня фото Дарьи Ловец (Daria Iovets) — прекрасная ведьма Анна, которая любуется закатом, сидя на ветвях дерева в лесу.
"Новый рассвет, новый день". Фонг Ли (Phong Le) находит красоту вдали от больших городов.
"Новый рассвет, новый день". Фонг Ли (Phong Le) находит красоту вдали от больших городов.
Кадр из серии Фанбина Чэня (Fangbin Chen), посвященной борьбе с коронавирусом в Китае.
Кадр из серии Фанбина Чэня (Fangbin Chen), посвященной борьбе с коронавирусом в Китае.