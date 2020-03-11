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Фараоны и спящий фотограф: лучшие кадры Sony World Photography Awards
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РИА Новости

Фараоны и спящий фотограф: лучшие кадры Sony World Photography Awards

14:55 11.03.2020 (обновлено: 15:31 11.03.2020)
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Организаторы Sony World Photography Awards 2020 назвали имена фотографов, вошедших в короткий список студенческого (для обучающихся по специальности "Фотография") и юношеского (для участников в возрасте 12–19 лет) конкурсов. Кадры, удостоенные высокой оценки жюри, — в подборке Ria.ru.
© Фото : Tobia Faverio/ Sony World Photography Awards 2020

Работа Тобиа Фаверио (Tobia Faverio) из серии "Крокодиловы слезы". Автора интересуют проблемы охраны окружающей среды и негативное влияние человека на природу.

Tobia Faverio. Работа участника конкурса Sony World Photography Awards 2020
1 из 15

Работа Тобиа Фаверио (Tobia Faverio) из серии "Крокодиловы слезы". Автора интересуют проблемы охраны окружающей среды и негативное влияние человека на природу.

© Фото : Tobia Faverio/ Sony World Photography Awards 2020
© Фото : Bruce Bai/ Sony World Photography Awards 2020

Брюс Бай (Bruce Bai) запечатлел "Холодное озеро" в Китае, когда возвращался из поездки с отцом. Открывшийся за окном автомобиля пейзаж пленил фотографа.

Bruce Bai. Работа участника конкурса Sony World Photography Awards 2020
2 из 15

Брюс Бай (Bruce Bai) запечатлел "Холодное озеро" в Китае, когда возвращался из поездки с отцом. Открывшийся за окном автомобиля пейзаж пленил фотографа.

© Фото : Bruce Bai/ Sony World Photography Awards 2020
© Фото : Mac Sealy/ Sony World Photography Awards 2020

Игуана мирно грелась на солнышке, пока Мак Сили (Mac Sealy) не потревожил ее. Ответом человеку стал полный осуждения взгляд.

Mac Sealy. Работа участника конкурса Sony World Photography Awards 2020
3 из 15

Игуана мирно грелась на солнышке, пока Мак Сили (Mac Sealy) не потревожил ее. Ответом человеку стал полный осуждения взгляд.

© Фото : Mac Sealy/ Sony World Photography Awards 2020
© Фото : Ram Kaushalyan/ Sony World Photography Awards 2020

Рам Каушалян (Ram Kaushalyan) сделала это фото на ведическом фестивале в индийской деревушке Каверипаттинам.

Ram Kaushalyan. Работа участника конкурса Sony World Photography Awards 2020
4 из 15

Рам Каушалян (Ram Kaushalyan) сделала это фото на ведическом фестивале в индийской деревушке Каверипаттинам.

© Фото : Ram Kaushalyan/ Sony World Photography Awards 2020
© Фото : Jane Botova/ Sony World Photography Awards 2020

Красота этого места обманчива: здесь нельзя купаться, в мутной воде больше не водится рыба. Автор снимка "Загрязнение реки" Джейн Ботова (Jane Botova) хотела бы, чтобы люди задумались над тем, что творят.

Jane Botova. Работа участника конкурса Sony World Photography Awards 2020
5 из 15

Красота этого места обманчива: здесь нельзя купаться, в мутной воде больше не водится рыба. Автор снимка "Загрязнение реки" Джейн Ботова (Jane Botova) хотела бы, чтобы люди задумались над тем, что творят.

© Фото : Jane Botova/ Sony World Photography Awards 2020
© Фото : Emilia Hamerska-Lengas/ Sony World Photography Awards 2020

Эмилия Хамерска-Ленгас (Emilia Hamerska-Lengas) обожает мотогонки. Ее работа, отобранная в шорт-лист конкурса, называется "Скорость в пыли".

Emilia Hamerska-Lengas. Работа участника конкурса Sony World Photography Awards 2020
6 из 15

Эмилия Хамерска-Ленгас (Emilia Hamerska-Lengas) обожает мотогонки. Ее работа, отобранная в шорт-лист конкурса, называется "Скорость в пыли".

© Фото : Emilia Hamerska-Lengas/ Sony World Photography Awards 2020
© Фото : Truong Hoai Vu/ Sony World Photography Awards 2020

"Пара". Чыонг Хоай Ву (Truong Hoai Vu) запечатлел морских звезд в лучах заката.

Truong Hoai Vu. Работа участника конкурса Sony World Photography Awards 2020
7 из 15

"Пара". Чыонг Хоай Ву (Truong Hoai Vu) запечатлел морских звезд в лучах заката.

© Фото : Truong Hoai Vu/ Sony World Photography Awards 2020
© Фото : Jan Piszczatowski/ Sony World Photography Awards 2020

"Гонка". Фото Яна Пищатовского (Jan Piszczatowski) олицетворяет бешеный темп жизни в мегаполисе.

Jan Piszczatowski. Работа участника конкурса Sony World Photography Awards 2020
8 из 15

"Гонка". Фото Яна Пищатовского (Jan Piszczatowski) олицетворяет бешеный темп жизни в мегаполисе.

© Фото : Jan Piszczatowski/ Sony World Photography Awards 2020
© Фото : Lee Schlosser/ Lee Schlosser. Работа участника конкурса

"Бербер". После путешествия по Сахаре Ли Шлоссер (Lee Schlosser) и его проводник остановились отдохнуть. Фотографа заинтересовал национальный костюм марокканских берберов, и гид показал ему, как завязывают головной убор тагельмуст.

Lee Schlosser. Работа участника конкурса Sony World Photography Awards 2020
9 из 15

"Бербер". После путешествия по Сахаре Ли Шлоссер (Lee Schlosser) и его проводник остановились отдохнуть. Фотографа заинтересовал национальный костюм марокканских берберов, и гид показал ему, как завязывают головной убор тагельмуст.

© Фото : Lee Schlosser/ Lee Schlosser. Работа участника конкурса
© Фото : Liubov Alexandrova/ Sony World Photography Awards 2020

"Фараоны". Этот кадр Любовь Александрова сделала во время выступления Военного симфонического оркестра Египта на фестивале "Спасская башня" в Москве.

Liubov Alexandrova. Работа участника конкурса Sony World Photography Awards 2020
10 из 15

"Фараоны". Этот кадр Любовь Александрова сделала во время выступления Военного симфонического оркестра Египта на фестивале "Спасская башня" в Москве.

© Фото : Liubov Alexandrova/ Sony World Photography Awards 2020
© Фото : Kulminskaya Anna/ Sony World Photography Awards 2020

"Спящий фотограф". Анна Кульминская (Anna Kulminskaya) увидела эту сцену в закусочной. Она обратила внимание на то, как гармонично вписывается в пространство фигура спящего мальчика.

Kulminskaya Anna. Работа участника конкурса Sony World Photography Awards 2020
11 из 15

"Спящий фотограф". Анна Кульминская (Anna Kulminskaya) увидела эту сцену в закусочной. Она обратила внимание на то, как гармонично вписывается в пространство фигура спящего мальчика.

© Фото : Kulminskaya Anna/ Sony World Photography Awards 2020
© Фото : Adam Rábara/

"Одинокий валун". Автор снимка — Адам Рабара (Adam Rábara).

Adam Rábara. Работа участника конкурса Sony World Photography Awards 2020
12 из 15

"Одинокий валун". Автор снимка — Адам Рабара (Adam Rábara).

© Фото : Adam Rábara/
© Фото : Daria Iovets/ Sony World Photography Awards 2020

Героиня фото Дарьи Ловец (Daria Iovets) — прекрасная ведьма Анна, которая любуется закатом, сидя на ветвях дерева в лесу.

Daria Iovets. Работа участника конкурса Sony World Photography Awards 2020
13 из 15

Героиня фото Дарьи Ловец (Daria Iovets) — прекрасная ведьма Анна, которая любуется закатом, сидя на ветвях дерева в лесу.

© Фото : Daria Iovets/ Sony World Photography Awards 2020
© Фото : Phong Le/ Sony World Photography Awards 2020

"Новый рассвет, новый день". Фонг Ли (Phong Le) находит красоту вдали от больших городов.

Phong Le. Работа участника конкурса Sony World Photography Awards 2020
14 из 15

"Новый рассвет, новый день". Фонг Ли (Phong Le) находит красоту вдали от больших городов.

© Фото : Phong Le/ Sony World Photography Awards 2020
© Фото : Fangbin Chen/ Sony World Photography Awards 2020

Кадр из серии Фанбина Чэня (Fangbin Chen), посвященной борьбе с коронавирусом в Китае.

Fangbin Chen. Работа участника конкурса Sony World Photography Awards 2020
15 из 15

Кадр из серии Фанбина Чэня (Fangbin Chen), посвященной борьбе с коронавирусом в Китае.

© Фото : Fangbin Chen/ Sony World Photography Awards 2020
2021024
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