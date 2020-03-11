Фараоны и спящий фотограф: лучшие кадры Sony World Photography Awards

© Фото : Jane Botova/ Sony World Photography Awards 2020

Красота этого места обманчива: здесь нельзя купаться, в мутной воде больше не водится рыба. Автор снимка "Загрязнение реки" Джейн Ботова (Jane Botova) хотела бы, чтобы люди задумались над тем, что творят.