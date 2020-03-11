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2020-03-11T12:00+0300
https://ria.ru/20200311/1568388889.html
Машков присоединился к промо-акции конкурса "Правнуки победителей"
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РИА Новости

Машков присоединился к промо-акции конкурса "Правнуки победителей"

11:00 11.03.2020 (обновлено: 12:00 11.03.2020)
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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Народный артист Российской Федерации, художественный руководитель московского Театра Олега Табакова и член жюри всероссийского конкурса "Правнуки победителей" Владимир Машков принял участие в акции "А чей ты правнук?", рассказав об истории своего деда.
"Мой дед, Петр Сергеевич Машков, в годы войны был командиром артиллерийской бригады и получил орден Красной Звезды за личную отвагу при штурме Кенигсберга", – поведал артист.
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Серия промороликов "А ты чей правнук?" состоит из коротких зарисовок с десятью знаменитыми деятелями культуры и спорта, общественными деятелями и по совместительству членами жюри конкурса, среди которых народный артист СССР, сопредседатель движения "Бессмертный полк России" Василий Лановой, олимпийская чемпионка 2018 года в одиночном фигурном катании и серебряный призер в командных соревнованиях Алина Загитова, народный артист РФ Владимир Машков, заместитель главного редактора МИА "Россия сегодня" Наталья Лосева и другие. Также в промо снялись двое детей, которые вспоминают о своих предках.

Десять членов жюри конкурса и двое простых людей, пусть не знаменитых, но хранящих память о своих близких, делятся воспоминаниями о родственниках – участниках Великой Отечественной войны и призывают узнать фронтовую судьбу своих родных", – рассказал в комментарии РИА Новости член регионального отделения ООД "Бессмертный полк России" в г. Москве и советник главного редактора МИА "Россия сегодня" Алексей Савицкий.

По его словам, главная цель серии промороликов – не только привлечь школьников и их родителей к участию в конкурсе "Правнуки победителей", но и стремление личным примером всероссийских звезд показать, что помнить военную историю своих предков важно и нужно.
Конкурс "Правнуки победителей" проводится с 2019 года и направлен на обеспечение преемственности поколений и сохранение традиционных ценностей через привлечение внимания детей и подростков к семейной истории как неотъемлемой части истории России. Участникам предстоит исследовать трудовой или боевой путь своих прадедов, прабабушек, которые приближали Победу в тылу или на фронтах Великой Отечественной войны, и представить сочинение-рассуждение о предложенных вопросах на сайт конкурса www.pravnuki-pobediteley.ru.
Прием заявок на конкурс продлится до 15 марта.
300000
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75 лет Великой ПобедыКонкурс "Правнуки победителей"Алексей СавицкийВладимир Машков
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