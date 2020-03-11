Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-03-11T10:12+0300
https://ria.ru/20200311/1568388498.html
Война нефтяных цен: западные эксперты предсказали победителя
https://cdn21.img.ria.ru/images/156349/35/1563493508_0:0:3332:1875_1036x0_80_0_0_432ba0cab42c9f9c2d9f453de9dcc802.jpg
РИА Новости

Война нефтяных цен: западные эксперты предсказали победителя

08:00 11.03.2020 (обновлено: 10:12 11.03.2020)
39102
© Sputnik / Перейти в фотобанкПредупреждающие таблички на месте ремонта участка магистрального нефтепровода "Дружба" в районе деревни Романовка в Гомельской области
Предупреждающие таблички на месте ремонта участка магистрального нефтепровода Дружба в районе деревни Романовка в Гомельской области
© Sputnik
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 11 мар — РИА Новости, Максим Рубченко. Мир возвращается в эпоху дешевой нефти. Крупнейшие производители собираются нарастить добычу, что обернется длительным снижением котировок. Сейчас эксперты пытаются понять, кто при этом сильнее рискует: для кого все может закончиться экономической катастрофой, а кто выйдет победителем в ценовой войне, увеличит свою долю на международном рынке и станет самым влиятельным игроком.

Доигрались

За последние дни мировой рынок черного золота пережил сильнейший шок со времен вторжения США в Ирак в 1991 году. Сначала в ответ на отказ России подписать соглашение с ОПЕК о новом сокращении добычи Саудовская Аравия объявила о снижении цены на свою нефть на шесть-десять долларов. А во вторник Эр-Рияд оповестил мир о намерении нарастить объемы добычи на 26% по сравнению с февральским уровнем.
"Государственная нефтегазовая компания Саудовской Аравии в апреле увеличит поставки сырой нефти клиентам как внутри королевства, так и за его пределами — до уровня на 300 тысяч баррелей в сутки больше производственной мощности, которая составляет 12 миллионов баррелей в день", — сообщил исполнительный директор Saudi Aramco аль-Амин ан-Насер.
В результате над рынком нависла угроза огромного дисбаланса между предложением и спросом. Примечательно, что в то время как Эр-Рияд обвиняет во всем Москву, западные эксперты главным виновником кризиса считают именно саудитов.
"Подход Саудовской Аравии к возможной сделке с Россией сводился к ультимативному требованию поддержать сокращение добычи еще на 1,5 миллиона баррелей в день. Именно это и разозлило Москву, не считающую себя младшим партнером Эр-Рияда", — объясняет британская Financial Times.
Решение саудитов увеличить добычу и торговать с огромными скидками наблюдатели однозначно оценивают как попытку "наказать Россию".
"Ранее Саудовская Аравия надеялась сохранить позиции и доходы на нефтяном рынке посредством поощрения сотрудничества между крупными игроками. Теперь же саудиты полагают, что в сложившихся обстоятельствах разумнее всего поступить прямо противоположным образом: вступить в игру "кто первый струсит" с Москвой и независимой нефтяной индустрией США, рассчитывая на победу", — отмечает обозреватель агентства Bloomberg Дэвид Фиклинг.
Сотрудник ООО РН-Пурнефтегаз, дочернего предприятия ОАО НК Роснефть, на Барсуковском месторождении в Ямало-Ненецком автономном округе
9 марта, 15:25
Черный понедельник. Нефть и рубль рекордно рухнули
Реакцию России западные эксперты считают вполне естественной. "Русские сказали, что хотят увидеть полную картину воздействия коронавируса на рынок, прежде чем предпринимать какие-либо меры, — указывает Financial Times. — Однако Москва тоже не прочь испытать на прочность американскую сланцевую индустрию. Санкции, введенные Соединенными Штатами против российских энергетических компаний, включая февральские ограничения на торговое подразделение "Роснефти", а также попытки помешать завершению строительства "Северного потока — 2" разозлили Кремль".
Основатель аналитического портала Zerohedge Тайлер Дарден отмечает, что ОПЕК находится в кризисе уже много лет и от окончательного распада картель до сих пор удерживала только готовность России "оказать услугу в обмен на достижение собственных геостратегических целей". Но бесконечно спасать альянс экспортеров нефти Москва не готова.
"На фоне паники, связанной с пандемией коронавируса, ОПЕК потребовала беспрецедентного сокращения добычи, — продолжает аналитик. — Но в конце концов Россия сказала "нет".
По мнению Дардена, Москва выбрала идеальный момент, чтобы продемонстрировать силу. "Запад безжалостно нападает на Россию за "преступление" быть Россией, — подчеркивает он. — И Кремль наконец нанес ответный удар за недобросовестное поведение США в Иране, Ираке, Сирии, на Украине, в Йемене, Венесуэле, Афганистане. Теперь Путин добьется максимальных уступок от Вашингтона и стран ОПЕК, которые поддерживают воинственную политику США относительно союзников России — Китая, Ирана и Сирии".

Война на истощение

"Развернувшаяся на нефтяном рынке ценовая война — это война на истощение, в которой побеждает не тот, кто мощнее, а тот, кто способен дольше продержаться", — полагает Дэвид Фиклинг из Bloomberg.
Добыча нефти в Бахрейне
17 февраля, 08:00
Коронавирус подкосил ОПЕК: Россия расходится с картелем
С этой точки зрения аналитики признают позиции Саудовской Аравии довольно слабыми. Считается, что саудиты могут добывать нефть с рекордно низкими издержками — около трех долларов на баррель. Однако государственный бюджет страны, основанный на доходах от продажи черного золота, рассчитан на котировки в 85 долларов за баррель. То есть нефтяная отрасль сохранит рентабельность, но страна в целом очень быстро обанкротится.
"Посмотрите на бюджет — и вы поймете, что саудиты гораздо сильнее зависят от цен на нефть, чем Россия или США, — рассуждает Тайлер Дарден. — И они не могут сказать населению, что придется сократить потребление, — начнутся бунты".
"Раздутый бюджет Саудовской Аравии указывает на производителя с очень высокими издержками, то есть одного из наименее устойчивых игроков, — соглашается Дэвид Фиклинг. — К тому же Эр-Рияд принимает участие в разорительном и жестоком военном конфликте в Йемене, а в пятницу, 6 марта, в Саудовской Аравии арестовали несколько членов королевской семьи по подозрению в госизмене".
В здании ОПЕК в Вене
29 января, 08:00
Бомба для ОПЕК: начинается новый передел мирового рынка нефти
Комментируя субботнее заявление Saudi Aramco о снижении цен, представитель властей Саудовской Аравии пояснил газете The Wall Street Journal, что это "элемент агрессивной кампании по захвату доли российского сегмента рынка". Однако пока больше всего от действий Эр-Рияда пострадали американские сланцевики.

Явный фаворит

Акции Chesapeake Energy упали на 27,5%, EOG — на 35%, Continental Resources — на 40%, Diamondback Energy — на 44,6%, Marathon Oil — на 47%, а Apache и мелкие игроки просели более чем на 50%.
"Сланцевый сектор США почти убит. На рынке — кровавая баня. Миллиарды долларов вымыты из капитала", — констатировал ведущий корреспондент по энергетике агентства Bloomberg Жавье Блас.
"Резкое падение цен произошло в сложный момент для американской сланцевой индустрии, — отмечает Financial Times. — Хотя за последнее десятилетие объемы добычи выросли, отрасль до сих пор существует в основном за счет заемных средств. Это делает ее очень уязвимой".
"Ликвидация сланцевой индустрии всерьез начнется в конце года", — уверен Тайлер Дарден.
Объявления о кредитах на улице Москвы
7 марта, 08:00
Как гражданину стать банкротом и зачем это делать
Не избежали обвала и традиционные нефтегазовые компании: Exxon Mobile подешевел на 12,2%, Chevron — на 15,3%, Occidental Petroleum — на 44%. А акции британской British Petroleum рухнули за день на 20%, побив рекорд десятилетней давности, когда в Мексиканском заливе взорвалась нефтяная платформа "Глубоководный горизонт".
Для сравнения — акции российских производителей во вторник снизились на 12-14%. По мнению западных экспертов, именно Россия сегодня лучше всех готова к низким ценам на нефть.
"У российских компаний очень небольшие затраты на добычу, — пишет Тайлер Дарден. — Даже после уплаты налогов точка безубыточности находится в районе двадцати долларов за баррель. Большую часть контрактов на поставку русские сейчас заключают не в долларах, а в рублях, юанях и евро, что уменьшает валютные риски. И эти преимущества сохранятся еще долгие годы".
Действительно, по оценке российского Минфина, ликвидных средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) достаточно, чтобы покрыть потери бюджета от падения нефтяных котировок до 25-30 долларов за баррель в течение шести-десяти лет. Об этом говорится в материалах, опубликованных на сайте ведомства 9 марта.
Трейдеры на Нью-Йоркской фондовой бирже. 24 февраля 2020
26 февраля, 08:00
"Может быть довольно страшно": американская экономика резко тормозит
"Страны, ввязывающиеся в войны, зачастую рассчитывают на победу через несколько месяцев, но со временем обнаруживают, что противник на самом деле гораздо сильнее, чем они думали, — заключает Дэвид Фиклинг. — Если нынешний кризис ОПЕК+ перерастет в продолжительный конфликт, Москва вряд ли сойдет с дистанции первой".
"Рынки успокоятся через несколько дней, паника утихнет, и о нефтяном кризисе забудут. Но он скоро вернется в более опасной форме. И когда это произойдет, я подозреваю, что уже не Саудовская Аравия или турки прибегут к России с просьбами о спасении, а США и Европа", — предупреждает Тайлер Дарден.
80451127734
Обсудить 28
Северный поток — 2Saudi AramcoОПЕКМинистерство финансов РФ (Минфин России)СШАЭкономика
Популярные комментарии
По факту теперь Арабы и Россия на перегонки будут продавать свою нефть за даром . Молодцы , прямо супер стратеги .
11 марта, 09:04
freizdorf
24200066
Мне 47лет,почти 30 из них я слушаю отмазки правительства...на рубль влияет даже птичий грипп.На счёта олигархов ничего
11 марта, 14:45
SPSergey Petrov
32400022
Рекомендуем
Солнечная электростанция во Львовской области
Украинская передовая энергетика преподносит сюрприз
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время пресс-подхода
"Турецкий бастион НАТО". Анкара разворачивается от Москвы на Запад
Прохожие фотографируются на Большом Москворецком мосту в Москве
Без розовых и черных очков: взгляд российского общества на власть
Мартин Хельме
Минфин Эстонии заявил о начале экономического кризиса
Московская биржа
Эксперт оценил заявление АКРА о близости России к финансовому кризису
Мужчина в здании Австралийской фондовой биржи в Сиднее
Мировая паника: кто и зачем ее создал и что теперь будет
Медработник осуществляет замер температуры у мужчины в здании Шанхайской фондовой биржи
"Сегодня — первый день паники": косвенных жертв коронавируса миллиарды
Президент Украины Владимир Зеленский и глава Ивано-Франковской области Денис Шмыгаль
Запад бьет тревогу: олигархи на Украине вновь рвутся к власти
Автозаправочная станция
В Минфине заявили, что цены на бензин не изменятся
Президент России Владимир Путин
Путин оценил ситуацию на глобальных рынках
Моряк на американской подводной лодке во время учений в Арктике
Адмирал прокомментировал всплытие американской подлодки из-подо льда
Солдаты армии США рядом с батареей Патриот во время учений по развертыванию ракетной системы дальнего действия США Патриот в Литве
Литва предостерегла НАТО от "стратегической ошибки" в отношении России
Добыча нефти в Бейнвилле, штат Монтана, США
Forbes предрек победу России над Саудовской Аравией в нефтяной войне
Добыча нефти
Американский экономист предрек России победу в нефтяной войне
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи
Американское СМИ рассказало о победе Путина над Эрдоганом в Сирии
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:41Трамп гарантировал помощь пострадавшим от коронавируса американцам
04:40В Польше выступили за улучшение отношений с Россией
04:38В США будут кредитовать малый и средний бизнес из-за коронавируса
04:31Госдума рассмотрит проекты о покупке кабмином акций Сбербанка
04:26Актер Том Хэнкс сообщил, что он и его жена заразились коронавирусом
04:16В Приморье парламентарии поддержали конституционные поправки
04:09США запретят въезд из Европы из-за коронавируса
04:07Стюардесса поделилась советом, который может спасти жизнь
04:05В ЛНР рассказали о подготовке к новому разведению сил
04:01В Китае число жертв коронавируса достигло 3169 человек
03:55Иран получил от России тесты для диагностики коронавируса
03:52Назван срок, за который можно накопить на автомобиль в России
03:49Правительство обсудит изменения в закон о теплоснабжении
03:48Госдума рассмотрит в третьем чтении поправки в бюджет
03:39Госдума рассмотрит в первом чтении законопроект о реформе ОСАГО
03:37Панды в московском зоопарке не останутся без бамбука из-за COVID-19
03:19Канада приветствует передачу Киеву "черных ящиков" сбитого Boeing
03:18Новый вид насекомых за эксцентричность назвали в честь леди Гаги
03:09Советник Асада оценил договоренности по Идлибу
03:06Кабмин обсудит ответственность за безбилетный проезд в транспорте
Лента новостейМолния