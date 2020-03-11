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Украинская передовая энергетика преподносит сюрприз
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РИА Новости

Украинская передовая энергетика преподносит сюрприз

08:00 11.03.2020
87530
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкСолнечная электростанция во Львовской области
Солнечная электростанция во Львовской области
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Александр Собко
Александр Собко
Все материалы
Ориентация на европейские ценности на фоне желания минимизировать импорт энергоносителей привела к буму развития возобновляемой энергетики на Украине. Хотя определенный интерес к сектору появился еще во времена В. Януковича, объемы запусков тогда и сейчас просто несопоставимы. К весне 2020 года Украина пришла со значительными (для очень традиционной энергосистемы страны) объемами мощностей возобновляемой энергии, и главное, что подавляющая часть этих объемов была запущена за прошедший 2019 год. Сейчас на Украине почти семь гигаватт мощностей ВИЭ, из которых 4,5 были введены в строй по итогам прошлого года.
Можно было бы порадоваться за соседей, но столь резкий рост вступил в противоречие как с финансированием, так и с технологиями. В результате частникам, то есть домохозяйствам, кое-где уже не выплачивают зеленый тариф, инвесторам в промышленные ветропарки и солнечные электростанции грозятся пересмотреть объем обещанных выплат, системный оператор отключает от сети избыток возобновляемой энергии из-за разбалансировки энергосистемы, а "Энергоатому" не хватает денег на топливо. Для компенсации дефицита финансирования "зелени" планируется увеличить тариф для населения как минимум в полтора раза. На этом фоне под вопросом и дальнейший рост сектора. А теперь — подробности.
Ветряные электростанции строятся преимущественно промышленные, солнечные электростанции бывают как промышленные, так и частные — на личных земельных участках. Этих станций не так много (оценочно, около шести процентов от всей установленной мощности "солнца"), однако чувствительность в случае возникновения проблем здесь максимальная: простые жители рискуют собственными сбережениями. В 2020 году уже 22 тысячи домохозяйств (для сравнения, в 2014 году — всего 20) установили домашние СЭС. Ранее мы уже обсуждали особенности домашних солнечных панелей на Украине. Вкратце: очень высокий тариф выкупа зеленой энергии в валюте (18 евроцентов за киловатт-час) и полная окупаемость за четыре-пять лет. Дальше еще несколько лет (до 2030 года) можно получать сверхприбыль, сдавая энергию в сеть. А потом солнечную станцию можно приспособить для собственных нужд, оснастив аккумулятором. Для страны с проблемными перспективами энергосистемы — идея выигрышная.
Так почему все сельские жители не сделали? Хотя формально можно подключить любые, даже небольшие объемы панелей, экономический смысл появляется на масштабах хотя бы в десять, но лучше 30 киловатт мощности, а это — от десяти до, соответственно, 30 тысяч долларов вложений. Кроме того, есть и риски. Один риск едва не реализовался в прошлом году. Обсуждалась отмена тарифа для наземных (не крышных) СЭС (наземных СЭС большинство, они намного выгоднее, чем станции на крыше, но занимают плодородные земли). После скандалов и разбирательств отыграли все назад. Теперь же образовался риск неплатежей: в трех областях Западной Украины для домашних СЭС уже появились задолженности в несколько месяцев. Стороны разбираются, кто конкретно из участников энергорынка виноват, но общие причины очевидны: возобновляемая энергетика уже оказывает неприемлемую нагрузку на энергорынок и приводит к кризису неплатежей. Хотя дорогая возобновляемая энергия субсидируется из "общего котла" — и в первую очередь за счет дешевой электроэнергии атомных станций, на фоне резкого роста сектора свести дебет с кредитом все равно не удается.
Электрические счетчики
13 августа 2015, 18:25Сказано в эфире
Аналитик: на повышение тарифов ЖКХ украинцы ответят новыми неплатежамиУкраина хочет сэкономить на отоплении, снизив нормы температуры в квартирах. Намечено и повышение тарифов за бытовое отопление. В результате все больше людей просто перестанут платить, считает аналитик Александр Охрименко.
Более того, "Энергоатом" считает, что особые обязательства по зеленому тарифу приводят к тому, что он не получает всех необходимых для полноценной работы средств. И даже в этом случае здесь зафиксированы недоплаты, долг уже составляет три миллиарда гривен (примерно семь миллиардов). В результате, по словам руководства "Энергоатома", отсутствие своевременной и полной оплаты электроэнергии привело к дефициту средств на выполнение производственной программы, на оплату свежего ядерного топлива и отсутствию финансирования инвестпрограммы в рамках капитального строительства.
При этом, по прогнозам украинских наблюдателей, в 2020 году на ВИЭ придется около шести процентов выработки электроэнергии, но на нее будет потрачено 20 процентов всех денежных средств энергорынка.
Кстати, реален ли такой объем выработки зеленой энергии, остается под вопросом: уже сейчас появляется проблема интеграции непостоянной энергии в сеть. Доля ВИЭ в украинской энергосистеме относительно (скажем, Германии) невелика, но украинская энергетика страдает из-за дефицита маневренных мощностей. Основу ее составляют неповоротливые угольные ТЭС и АЭС. Из-за "небалансов" системный оператор уже несколько раз ограничивал выработку непостоянной энергии ВИЭ. Но за прошедший год объем ВИЭ увеличился в разы, причем основная часть — это именно солнечная энергия. С наступлением весны и увеличением длительности светового дня мы увидим дополнительные объемы выработки "лишней" солнечной энергии и новые отключения. Но выработку энергии от возобновляемых источников, даже отключенных в данный момент от сети, в любом случае нужно оплачивать — это общемировая практика и проблема для энергосистем.
Что дальше? Очевидно, что ситуация патовая. На фоне финансовых и технологических дисбалансов развивать сектор дальше не получается. Для того чтобы хоть как-то свести финансы, обсуждается (помимо уже упомянутого в начале роста тарифов) возможность снижения зеленого тарифа для промышленных станций, то есть не для жителей, а для компаний, вложившихся в зеленую энергетику. Но на такое решение инвесторы категорически несогласны, это объективно подрывает и без того слабый инвестклимат в стране.
Солнечная электростанция на Украине
6 ноября 2019, 10:34Сказано в эфире
"Обратный процесс". Политолог о главной проблеме украинской энергетикиГлава украинской Нацкомиссии по энергетике рассказал, что "убивает" экономику страны. Насколько это заявление близко к реальности, оценил в эфире радио Sputnik политолог Владимир Шаповалов.
Ситуация непростая. С одной стороны, цены выкупа зеленой энергии на Украине действительно высока (в разы выше, чем в Европе) и, конечно, участники получат свою сверхприбыль. С другой стороны, приведем пример: энергетический холдинг ДТЭК (точнее, его зеленое подразделение) разместил "зеленые облигации" с доходностью свыше 8,5 процента годовых в евро как раз под финансирование новых проектов ВИЭ. Стоимость займа объективно высокая, поэтому возможное снижение тарифа испортит экономику всего проекта.
Можно долго обсуждать причины, по которым тарифы оказались столь высоки. Стоит отметить, что весь мир уже перешел от фиксированных зеленых тарифов на систему аукционов, где цена выкупа зеленой энергии снижается при конкуренции различных участников. На Украине первые аукционы должны пройти только в апреле, но могут быть отложены.
Так или иначе, очень вероятно, что после рекордных вводов в 2019 году сектор ВИЭ на Украине ожидает провал в текущем году. Самое интересное — что будет происходить на аукционах и каковы будут стартовые и итоговые цены. Но уже сделанного в любом случае не воротишь, по старым обязательствам приходится платить. Цена вопроса, объем инвестиций в ВИЭ, по приблизительным оценкам, — это пять миллиардов долларов и выше (если прикинуть, так и получается: семь гигаватт с ценой установки единицы мощности 1000 и менее долларов за киловатт). Сумма для страны немаленькая, к примеру, она сопоставима с платой за газовый транзит в течение двух с половиной лет. В основном эти деньги достались иностранным поставщикам оборудования, обязательств, как, к примеру, в нашей стране, по локализации оборудования для ВИЭ на Украине нет. Возобновляемая энергия на Украине оказывается намного дороже всей остальной генерации.
А значит, Украина в любом случае импортирует энергию, только не напрямую — через дешевые уголь или даже газ, а косвенно — через дорогое оборудование для ветряков и солнечных панелей, а также процентные ставки по валютным займам.
Линии электропередач
12 февраля, 00:15
Украина планирует синхронизировать энергосистему с европейской
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УкраинаАвторы
Популярные комментарии
ВИЭ, "переработка мусора", "глобальное потепление" - это все кормушки из либерального набора. Сначала зеленые раскручивают тему, далее на тему выделяется значительная часть бюджета страны, после чего результат получается сомнительный, олигархи расбогатели, а граждане находятся в состоянии легкого замешательства.
11 марта, 09:25
Евгений Д
10731007
Пока в РФ в этой области лишь болтовня, на Украине хоть как то но движутся вперед. Зря угараете, когда царь переизбирется на 5 срок, очень сделают таки социальные нормы в 80 квт, а все остальное по"экономически обоснованному тарифу".. Сколько это будет ? Это уж сколько захотят, аппетиты у них немеряны. Вот тогда и дорогим россиянам придется путем укров шагать. Но не раньше.
11 марта, 14:40
Ahmat Shah massoud
21111163
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