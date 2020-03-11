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"Паразиты" собрали рекордную кассу в Англии, обойдя "Страсти Христовы"
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РИА Новости

"Паразиты" собрали рекордную кассу в Англии, обойдя "Страсти Христовы"

01:22 11.03.2020
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© Предоставлено компанией ПРОвзглядКадр из фильма "Паразиты"
Кадр из фильма Паразиты
© Предоставлено компанией ПРОвзгляд
МОСКВА, 11 мар – РИА Новости. Обладатель четырех "Оскаров" стал самым прибыльным фильмом на иностранном языке в британском прокате, сообщает The Guardian.
Он побил рекорд "Страстей Христовых" с Мелом Гибсоном 2004 года.
Так, дистрибьютор фильма сообщил, что к пятнице, 6 марта, картина режиссера Пон Чжун Хо заработала в прокате в Великобритании 14,5 миллиона долларов, а после выходных эта сумма выросла до 15 миллионов.
Еще до церемонии "Оскар" южнокорейская лента, вышедшая 7 февраля, набрала 1,8 миллиона долларов в Великобритании, а после награждения ее сборы резко увеличились — на 81% — и она вышла на второе место в рейтинге, пропустив вперед только "Соника в кино".
За первые выходные после вручения премий картина набрала 3,3 миллиона долларов.
В Штатах, где фильм вышел еще в мае 2019 года, он пока набрал 52,8 миллиона долларов, и ему пока далеко до рекорда "Крадущегося тигра, затаившегося дракона" (2000).
Черно-белую версию можно будет увидеть 3 апреля.
Режиссер Пон Чун Хо на церемонии вручения премии Оскар
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КультураПон Чжун ХоКино и сериалыНовости культурыМел ГибсонВеликобритания
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