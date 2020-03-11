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2020-03-11T07:37+0300
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Опубликован трейлер мультфильма, основанного на игре Mortal Kombat
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РИА Новости

Опубликован трейлер мультфильма, основанного на игре Mortal Kombat

06:46 11.03.2020 (обновлено: 07:37 11.03.2020)
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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. На YouTube опубликовали второй трейлер мультипликационного фильма "Mortal Kombat legends: Scorpion’s revenge", основанного на одноименной игре. Картине присвоен рейтинг R.
Злой колдун Шанг Цзун проводит смертельный турнир, в котором сражаются бойцы с планеты Земля и других миров. В числе участников: Скорпион, который хочет отомстить за смерть семьи и клана, защитник землян Лю Кан, принцесса Китана, лейтенант Соня Блейд и многие другие.
Режиссер — Итан Сполдинг ("Скуби-Ду! Истории летнего лагеря", "Сын Бэтмена"), сценарист — Джереми Адамс ("Сверхъестественное").
Премьера мультфильма запланирована на 12 апреля в Сети, а 28 апреля он появится на DVD.
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