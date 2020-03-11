Опубликован трейлер мультфильма, основанного на игре Mortal Kombat

Злой колдун Шанг Цзун проводит смертельный турнир, в котором сражаются бойцы с планеты Земля и других миров. В числе участников: Скорпион, который хочет отомстить за смерть семьи и клана, защитник землян Лю Кан, принцесса Китана, лейтенант Соня Блейд и многие другие.