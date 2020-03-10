В Москве ограничили массовые мероприятия из-за коронавируса

На прошлой неделе в Москве ввели режим повышенной готовности из-за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции.
Теперь россияне, которые прибыли из-за границы из мест с зафиксированными случаями коронавируса, должны сообщать о своем возвращении на горячую линию. Кроме того, после поездки в страны с неблагополучной ситуацией необходимо соблюдать двухнедельный карантин. Среди таких государств – Китай, Южная Корея, Иран, Италия, Франция, Германия и Испания.
Что будет со спортивными мероприятиями
Директор по коммуникациям Российского футбольного союза Кирилл Мельников заявил, что РФС вскоре определит порядок проведения матчей в Москве.
"РФС исполнит указания исполнительной власти. В ближайшее время определим порядок проведения матчей в Москве под нашей эгидой", — сообщил он.
Глава Российской премьер-лиги Сергей Прядкин отметил, что РПЛ выполнит указание мэра Москвы Сергея Собянина о запрете проведения массовых мероприятий, в которых участвуют более пяти тысяч человек.
"Конечно, будем выполнять указания мэра Москвы, завтра проведем рабочее совещание с РФС", — заявил функционер корреспонденту РИА Новости.
Континентальная хоккейная лига также заявила о готовности исполнить решение об отмене массовых мероприятий.
Как отметили в пресс-службе КХЛ, формат проведения матчей плей-офф обсудят завтра на расширенном совещании.
Кроме того, в установленный мэрией период также должен состоятся бой между Александром Емельяненко и Магомедом Исмаиловым. Лига АСА, которая занимается организацией мероприятия, объявила о сокращении количества билетов и повышении их стоимости.