В Румынии зафиксировали четыре новых случая заражения коронавирусом

"Четыре новых случая заражения COVID-19 были подтверждены во вторник вечером. Зафиксировано 29 случаев коронавируса", - говорится в сообщении.

Новым коронавирусом в мире заражены уже более 100 тысяч человек, скончались около 4 тысяч, большинство выздоровели. Впервые вспышка коронавируса была зафиксирована в декабре в китайском Ухане.