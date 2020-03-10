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2020-03-10T23:55+0300
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В Румынии зафиксировали четыре новых случая заражения коронавирусом
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РИА Новости

В Румынии зафиксировали четыре новых случая заражения коронавирусом

23:55 10.03.2020
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© REUTERS / Stephane MaheПроизводство медицинских масок
Производство медицинских масок
© REUTERS / Stephane Mahe
Производство медицинских масок. Архивное фото
КИШИНЕВ, 10 мар — РИА Новости. Четыре новых случаев коронавируса зарегистрировано в Румынии, всего в стране отмечено 29 пациентов с COVID-19, сообщает телеканал Digi 24 со ссылкой на группу стратегического взаимодействия по ситуации с коронавирусом при румынском кабмине.
"Четыре новых случая заражения COVID-19 были подтверждены во вторник вечером. Зафиксировано 29 случаев коронавируса", - говорится в сообщении.
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Ранее власти Румынии приняли решение отменить авиасообщение с Италией, а также запретили все автобусные и железнодорожные рейсы в итальянские регионы, а также из них в румынские города. Авиакомпании обязаны предупреждать румынских граждан, что, возвращаясь из Италии, Китая, Южной Кореи в Румынию, они будут попадать под обязательный карантин на родине. Авиаоператоры не будут пускать на борт пассажиров из Италии, Южной Кореи и Китая, которые летят в Румынию с пересадкой. В Румынии отменили занятия в детских садах и школах.
Новым коронавирусом в мире заражены уже более 100 тысяч человек, скончались около 4 тысяч, большинство выздоровели. Впервые вспышка коронавируса была зафиксирована в декабре в китайском Ухане.
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Коронавирус Covid-19Распространение нового коронавирусаКоронавирусыРумынияВ мире
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