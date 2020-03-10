Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-03-10T23:37+0300
https://ria.ru/20200310/1568408049.html
Число заболевших коронавирусом в мире превысило 113 тысяч
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/03/1567702423_0:0:2776:1562_1036x0_80_0_0_46a37eb878d8cbe31a4ac31f9f9ebaf9.jpg
РИА Новости

Число заболевших коронавирусом в мире превысило 113 тысяч

23:37 10.03.2020
3070
© REUTERS / Kim Kyung-HoonЮжнокорейские военные в защитном снаряжении дезинфицируют город Дэгу
Южнокорейские военные в защитном снаряжении дезинфицируют город Дэгу
© REUTERS / Kim Kyung-Hoon
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. За последние сутки во всем мире было зафиксировано 4125 новых случаев заражения коронавирусом, 203 инфицированных скончались, сообщает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).
Таким образом, по данным организации, общее количество инфицированных коронавирусом в мире составило 113 702 человека, из них 80 924 в Китае.
Медицинские работники у здания больницы в городе Дэгу, Южная Корея
Вчера, 10:09
Врачи рассказали о новых симптомах коронавируса
Количество заболевших за пределами Китая растет: за последние сутки зафиксировано 4125 новых случаев заболевания, в то время как в Китае за сутки число заболевших увеличилось только на 20 человек.
Как следует из коммюнике ВОЗ, общее число летальных случаев в Китае достигло 3140, из них 17 за последние сутки. За пределами Китая всего скончались 872, из них 186 новых случаев.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.
Скорость распространения нового коронавируса
8 февраля, 14:35
Скорость распространения нового коронавируса
313411
Обсудить 4
Коронавирус Covid-19Распространение нового коронавирусаВОЗВ мире
Рекомендуем
Актриса Людмила Артемьева в сериале Сваты
Актриса из сериала "Сваты" покинула проект
Добыча нефти
Американский экономист предрек России победу в нефтяной войне
Вид на Голубую мечеть через пролив Босфор в Стамбуле
В Турции подтвердили первый случай заражения коронавирусом
Сотрудница медицинского стационара на территории больничного комплекса в Коммунарке
Ученые рассказали, для кого коронавирус смертельно опасен
Измерение температуры водителя автомобиля
В Массачусетсе объявили режим ЧС из-за распространения коронавируса
Люди в защитных масках во Флоренции, Италия
В Италии число случаев коронавируса превысило 10 тысяч
Дезинфекция жилого комплекса во Внутренней Монголии
В Германии число случаев заражения коронавирусом выросло на 13,7%
Полиция США
В США задержали россиянина Кирилла Фирсова
Туристы у здания Лувра, закрытого для посещения в связи с ситуацией с коронавирусом во Франции
Число заболевших коронавирусом в Чехии увеличилось до 61
Медицинские работники у здания больницы в городе Дэгу, Южная Корея
Врачи рассказали о новых симптомах коронавируса
Медицинские работники
В Грузии впервые коронавирусом заразился ребенок
Рэп-исполнитель Тимати
Пользователей Сети удивило исчезновение татуировок у Тимати
СБ ООН голосует за принятие резолюции о статусе Иерусалима в штаб-квартире ООН. 18 декабря 2017
Совбез ООН принял резолюцию по соглашению США и талибов
Люди в защитных масках во Флоренции, Италия
Во Франции число заболевших COVID-19 приблизилось к 1800
Патруль российской военной полиции в районе освобожденного от боевиков города Саракеб в провинции Идлиб
Российские военные вывели четыре турецкие колонны к постам в Идлибе
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:06Дебаты кандидатов в президенты США от демократов пройдут без зрителей
05:01Италия попросила Китая о помощи в борьбе с коронавирусом
04:51Нефть марки WTI дорожала более чем на 3%
04:49В Южной Корее число жертв коронавируса достигло 60 человек
04:44В США заявили, что уровень насилия со стороны талибов остается высоким
04:32В Японии число заразившихся коронавирусом достигло 1277 человек
04:28Байден выиграл на праймериз в штате Мичиган, прогнозирует СМИ
04:09В Китае число жертв коронавируса достигло 3158 человек
04:06США продлили до 15 мая разрешение на сотрудничество с Huawei
04:03Нью-йоркский автосалон перенесли с апреля на август из-за коронавируса
03:56В Панаме сообщили о первой смерти от коронавируса
03:51Китай готов направить в Италию экспертов для борьбы с коронавирусом
03:44Эксперт рассказал, что определит цены на нефть
03:29В Киеве блокировали деятельность группировки хакеров
03:28Названа самая уязвимая для кибермошенников категория россиян
03:27В Мехико заявили, что могут быть посредником между Москвой и Эр-Риядом
03:22Белый дом может оказать помощь энергокомпаниям, сообщает СМИ
03:18В Боливии подтвердили первые случаи заболевания коронавирусом
03:11Вин Дизель раскрыл подробности фильма "Тор: Любовь и гром"
03:10Байден выиграл праймериз в Миссисипи и Миссури, прогнозирует СМИ
Лента новостейМолния