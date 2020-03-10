Число заболевших коронавирусом в мире превысило 113 тысяч

МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. За последние сутки во всем мире было зафиксировано 4125 новых случаев заражения За последние сутки во всем мире было зафиксировано 4125 новых случаев заражения коронавирусом , 203 инфицированных скончались, сообщает Всемирная организация здравоохранения ( ВОЗ ).

Таким образом, по данным организации, общее количество инфицированных коронавирусом в мире составило 113 702 человека, из них 80 924 в Китае

Количество заболевших за пределами Китая растет: за последние сутки зафиксировано 4125 новых случаев заболевания, в то время как в Китае за сутки число заболевших увеличилось только на 20 человек.

Как следует из коммюнике ВОЗ, общее число летальных случаев в Китае достигло 3140, из них 17 за последние сутки. За пределами Китая всего скончались 872, из них 186 новых случаев.